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आयरलैंड में एक टीम खराब प्रिंटर की वजह से क्रिकेट मैच हार गई, जानें कैसे?

क्रिकेट स्टेडियम ( IANS )

हैदराबाद: क्रिकेट मैच में हार और जीत का नियम क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी 'ICC' ने बना रखा है. कभी कोई टीम डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम की वजह से हारती है, तो कभी किसी मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकलता है. हर टीम को उस नियम के आधार पर हार को स्वीकार भी करना पड़ता है. लेकिन क्या आप ने कभी ये सुना है कि प्रिंटर खराब होने की वजह से एक टीम को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि ऐसा हुआ है और नॉर्दर्न आयरलैंड में एक टीम को खराब प्रिंटर की वजह से मैच हारना पड़ा. क्या है पूरा मामला?

दरअसल नॉर्दन आयरलैंड में नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट यूनियन प्रीमियर लीग में शनिवार को बैलीस्पैलन ने एग्लिंटन की मेजबानी की. एग्लिंटन की टीम 48.1 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई. 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, बारिश के कारण बैलीस्पैलन की पारी सिर्फ दो ओवर के बाद रोक दी गई. उस समय बैलीस्पैलन ने 19 रन बना लिए थे. लेकिन जब बारिश रुक गई तो अंपायर ने घोषणा की कि डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) मेथड से हिसाब लगाकर मैच दोबारा शुरू होगा.