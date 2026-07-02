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गुफरान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, श्रीलंका की एक टीम मैच खेलने डोडा पहुंची

श्रीलंका की एक टीम स्थानीय गुफरान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए डोडा पहुंची. ( ETV Bharat )

गुरुवार को, टीम ने अपना वार्म अप मैच खेला. अब वह मुख्य टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. जम्मू-कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से दर्जनों क्रिकेट टीमें पहले ही डोडा पहुंच चुकी हैं और अपने मैच खेल चुकी हैं. कुछ टीमें हारकर वापस चली गईं और कुछ डोडा जिले की पहाड़ियों की खूबसूरती का आनंद ले रही थीं.

टीम बुधवार शाम को चिनाब नदी के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर बसे डोडा शहर पहुंची. वहां से टीम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा गई जहां हजारों क्रिकेट प्रेमियों ने उनका स्वागत किया.

जम्मू: श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जिले डोडा में अखिल भारतीय 16वें गुफरान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए पहुंच गई है. ऐसे में यह इलाका कई अच्छे कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है.

क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच आधी रात के बाद भी चल रहा है. यहां रात के समय बिजली की रोशनी में खेला जा रहा है. एक सोशल वर्कर और यंग स्टार क्रिकेट क्लब के संरक्षक, मंजूर अहमद बट इस टूर्नामेंट के पीछे के व्यक्ति हैं, जिसे उन्होंने कई साल पहले अपने गुजर चुके बेटे की याद में शुरू किया था. अब, यह टूर्नामेंट चिनाब घाटी के सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया है.

जिम्बाब्वे के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिस्टोफर म्पोफू, जो इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर थे, कुछ हफ्ते डोडा में रहे और एक स्थानीय क्रिकेट क्लब में भी खेले. वे इलाके की मीठी यादें और डोडा के लोगों का प्यार लेकर घर लौटे.

श्रीलंका की एक टीम स्थानीय गुफरान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए डोडा पहुंची. (ETV Bharat)

एक स्थानीय नेता और पूर्व जिला विकास पार्षद (DDC) एडवोकेट सैयद आसिम हाशमी ने इस टूर्नामेंट को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, "इस टूर्नामेंट ने डोडा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैप पर ला दिया है. दूसरी जगहों और कश्मीर घाटी के हमारे दोस्त, जो यह भी नहीं जानते कि डोडा कहां है, उन्हें एहसास हुआ है कि डोडा ने जम्मू और कश्मीर के क्रिकेट का माहौल बदल दिया है."

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