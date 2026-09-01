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लियोनेल मेसी: रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और अवॉर्ड्स

हैदराबाद: 1987 में अर्जेंटीना के रोसारियो में जन्मे लियोनेल मेसी ने 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया. उसके बाद से ये खिलाड़ी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2026 तक अपनी नेशनल टीम को सब कुछ दे दिया. जब इस महान खिलाड़ी ने 31 अगस्त को 39 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट लेटर में ये साफ साफ लिखा कि मैंने अपनी टीम को सब कुछ दे दिया अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं बचा है.

ये सच भी है कि मेसी ने अपने 21 साल के करियर में अपनी टीम अर्जेंटीना का सब कुछ दे दिया. इसकी गवाही उनका शानदार करियर दे रहा है. मेसी ने आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड जीते हैं. मेसी ने 17 अगस्त, 2005 को हंगरी के खिलाफ फ्रेंडली मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और 19 जुलाई, 2026 को फिफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उनका आखिरी मैच रहा. जिसमें उनकी टीम स्पेस से 1-0 से हार गई.

लियोनेल मेसी (IANS)

मेसी ने कम उम्र में ही अपना हुनर ​​दिखाया

जब मेसी 13 साल के थे, तब वे और उनका परिवार बार्सिलोना चले गए, जहां क्लब ने उनकी ग्रोथ हार्मोन की कमी के इलाज में मदद की. उन्होंने FC बार्सिलोना की अंडर-14 टीम के लिए खेलना शुरू किया. अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने अपनी बेहतरीन स्किल्स और टैलेंट से सबको प्रभावित करते हुए तेजी से तरक्की की. 17 साल की उम्र में, उन्होंने क्लब के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला और 'ब्लौग्रानास' (बार्सिलोना टीम) के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए. मेसी का बार्सिलोना के साथ रिश्ता बहुत कामयाब रहा. उन्होंने अपने 17 साल के करियर के दौरान कई खिताब जीतने में मदद की, जिनमें 10 ला लीगा खिताब, चार चैंपियंस लीग खिताब और सात कोपा डेल रे ट्रॉफियां शामिल हैं.

मेसी ला लीगा में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिनके नाम 474 गोल दर्ज हैं. उन्होंने 2021 में स्पेनिश क्लब छोड़कर फ्रांस की बड़ी टीम पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) का दामन थामा, जहां उन्होंने दो साल तक खेला और उसके बाद MLS में इंटर मियामी से जुड़ गए.