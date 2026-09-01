लियोनेल मेसी: रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और अवॉर्ड्स
2005 से 2026 तक लियोनेल मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए. जिसकी वजह से उन्हें कई अवॉर्ड्स मिले.
Published : September 1, 2026 at 8:26 PM IST
हैदराबाद: 1987 में अर्जेंटीना के रोसारियो में जन्मे लियोनेल मेसी ने 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया. उसके बाद से ये खिलाड़ी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2026 तक अपनी नेशनल टीम को सब कुछ दे दिया. जब इस महान खिलाड़ी ने 31 अगस्त को 39 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट लेटर में ये साफ साफ लिखा कि मैंने अपनी टीम को सब कुछ दे दिया अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं बचा है.
ये सच भी है कि मेसी ने अपने 21 साल के करियर में अपनी टीम अर्जेंटीना का सब कुछ दे दिया. इसकी गवाही उनका शानदार करियर दे रहा है. मेसी ने आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड जीते हैं. मेसी ने 17 अगस्त, 2005 को हंगरी के खिलाफ फ्रेंडली मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और 19 जुलाई, 2026 को फिफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उनका आखिरी मैच रहा. जिसमें उनकी टीम स्पेस से 1-0 से हार गई.
मेसी ने कम उम्र में ही अपना हुनर दिखाया
जब मेसी 13 साल के थे, तब वे और उनका परिवार बार्सिलोना चले गए, जहां क्लब ने उनकी ग्रोथ हार्मोन की कमी के इलाज में मदद की. उन्होंने FC बार्सिलोना की अंडर-14 टीम के लिए खेलना शुरू किया. अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने अपनी बेहतरीन स्किल्स और टैलेंट से सबको प्रभावित करते हुए तेजी से तरक्की की. 17 साल की उम्र में, उन्होंने क्लब के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला और 'ब्लौग्रानास' (बार्सिलोना टीम) के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए. मेसी का बार्सिलोना के साथ रिश्ता बहुत कामयाब रहा. उन्होंने अपने 17 साल के करियर के दौरान कई खिताब जीतने में मदद की, जिनमें 10 ला लीगा खिताब, चार चैंपियंस लीग खिताब और सात कोपा डेल रे ट्रॉफियां शामिल हैं.
मेसी ला लीगा में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिनके नाम 474 गोल दर्ज हैं. उन्होंने 2021 में स्पेनिश क्लब छोड़कर फ्रांस की बड़ी टीम पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) का दामन थामा, जहां उन्होंने दो साल तक खेला और उसके बाद MLS में इंटर मियामी से जुड़ गए.
मेसी की उपलब्धियां और अवॉर्ड्स
- मेसी ने आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड जीते हैं, जो इतिहास में किसी भी सॉकर खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा अवॉर्ड हैं. यह संख्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो से तीन ज्यादा है.
- मेसी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल जीती है (यह अवॉर्ड टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है). उन्होंने यह 2014 और 2022 में जीता था.
- मेसी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में अर्जेंटीना के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था.
- सॉकर के इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट का रिकॉर्ड मेसी के नाम है. उन्होंने अपने करियर में क्लब और देश के लिए 400 से ज्यादा असिस्ट किए हैं.
- मेसी ने अपने करियर में 46 टीम ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 10 ला लीगा खिताब, चार चैंपियंस लीग, दो कोपा अमेरिका और सबसे खास, एक वर्ल्ड कप शामिल है.
मेसी के रिकॉर्ड्स
- एक ही क्लब के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- FC बार्सिलोना के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- ला लीगा (LaLiga) में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- 21वीं सदी में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- एल क्लासिको (El Clásico) में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (91 गोल)
- दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रीय टीमों के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- बार्सिलोना के खिलाड़ी के तौर पर इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
- बार्सिलोना के खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी
- ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल (50 गोल)
- एक ही टीम के साथ चैंपियंस लीग में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
- अर्जेंटीना के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
- सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले अर्जेंटीना के खिलाड़ी
- अर्जेंटीना के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
मेसी के करियर से जुड़ी खास बातें
- मेसी ने FC बार्सिलोना के लिए 778 मैचों में 672 गोल किए, जिससे वे क्लब के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए.
- 2012 में, मेसी ने एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल करके कमाल कर दिया और बायर्न म्यूनिख के दिग्गज खिलाड़ी गर्ड मुलर का 1972 का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
- FC बार्सिलोना में अपने करियर के दौरान, मेसी ने अपने प्रतिद्वंद्वी रियल मैड्रिड के खिलाफ 26 गोल किए—जो 'एल क्लासिको' मैच का एक रिकॉर्ड है.
- क्लब की गंभीर आर्थिक दिक्कतों के कारण मेसी 2021 में FC बार्सिलोना छोड़कर पेरिस सेंट-जर्मेन चले गए. भावुक होकर, अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे रो पड़े.
- मेसी के सबसे ज्यादा बार साथ खेलने वाले साथी खिलाड़ी सर्जियो बुस्केट्स हैं, जिनके साथ उन्होंने FC बार्सिलोना और इंटर मियामी के लिए 600 से ज्यादा बार मैदान साझा किया है.
लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें
मेसी ने अपनी बचपन की दोस्त एंटोनेला रोकुजो से शादी की. उनके तीन बच्चे-थियागो, माटेओ और सिरो- हैं. मेसी दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में 1.15 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है.