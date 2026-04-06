PSL से IPL तक: पिता-पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी, क्रिकेटर बनने का जुनून बना फोटोग्राफर, अब बेटों को खेलते हुए कैमरे में कर रहा कैद
IPL और PSL खेल रहे दो सगे भाइयों और उनके पिता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:44 PM IST
हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इन दिनों अपने अपने देश में होने वाली क्रिकेट लीग का मजा ले रहे हैं. भारत में IPL का 19वां सीजन तो पाकिस्तान में PSL का 11वां सीजन खेला जा रहा है. दोनों देशों की ये लीग कहानियों से भरी हुई है. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दिलो को छू जाती हैं.
आईपीएल और पीएसएल से जुड़ी पिता-पुत्र की ऐसी ही दो कहानियों के बारे में हम आप को बताने वाले हैं, जो हर पिता का सपना होता है लेकिन जब वो सपना बेटे पूरा करते है तो फिर पिता की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है.
वैसे तो लीग में खेलने के लिए की जाने वाली किशिश के पीछे हर खिलाड़ी की अपनी अपनी कहानी होती है, लेकिन ये दो कहानियां एक ऐसी कहानियां हैं जो सबसे अलग है. इसलिए इस कहानी को बयान करना और ज्यादा अहम हो जाता है.
From cricket fans to future stars of Pakistan national team - Sameer Minhas and Arafat Minhas for you ♥️🤝💚#Cricket | #Pakistan | #SameerMinhas | #ArafatMinhas | #PSL11 pic.twitter.com/qeCbRLuvMi— Khel Shel (@khelshel) April 4, 2026
PSL में पिता कैमरामैन
मैदान के किनारे, एक कैमरामैन हमेशा की तरह अपना काम कर रहा है, बस इस बार, जिन खिलाड़ियों की तस्वीरें वह ले रहा है, वे उसके अपने बेटे हैं. क्या यह कमाल की कहानी नहीं है? दरअसल पाकिस्तान के काशिफ मिन्हास सालों से PSL कवरेज का हिस्सा रहे हैं. हाथ में कैमरा लिए, वह खेल के हर पल को कैमरे में कैद करते हैं. लेकिन 2026 में, उनका फोकस थोड़ा अलग है. क्योंकि उनके दो बटे समीर मिन्हास और अराफात मिन्हास इस साल पीएसएल खेल रहे हैं.
पिता का सपना बेटों ने किया पूरा
समीर और अरफात के पिता काशिफ का भी कभी क्रिकेटर बनने का सपना था. उन्होंने पाकिस्तान के लिए अंडर-19 स्तर पर क्रिकेट खेला था और उन्हें भी अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का जुनून था, लेकिन कई युवा खिलाड़ियों की तरह, उनके साथ भी चीजें वैसी नहीं हुईं, जैसा उन्होंने सोचा था.
9 years ago, two kids came to Gaddafi Stadium just to watch a match.— Cric Passion (@CricPassionTV) April 4, 2026
Today, they are living the dream in the Pakistan Super League.
One is Arafat Minhas representing Multan Sultans, while the other is Sameer Minhas representing Islamabad United. pic.twitter.com/UW77EDTo0C
वो देश के लिए क्रिकेट तो नहीं खेल सके लेकिन क्रिकेट ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा. बस खेल में उनकी भूमिका बदल गई. अब वो बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरने के बजाय, बाउंड्री के पास खड़े होकर अपने कैमरे के लेंस से खेल के हर पल को कैद करते हैं. अब उनके सामने उनके अपने बेटे होते हैं, जो उस सपने को जी रहे होते हैं, जिसके पीछे कभी वह खुद भागे थे.
A Beautiful Video…….❤️— PakCric (@realsaimawan) April 4, 2026
-Father Of Sameer Minhas Who Is Professional Sports Photographer Capturing When Chairman Pcb Mohsin Naqvi Is Appreciating His Son.#SameerMinhas #PSL2026 #PSLNewEra pic.twitter.com/BqO11YSe4J
समीर ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड
19 साल के समीर मिन्हास PSL 2026 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं. वह PSL के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बन गए. इस दौरान समीर को अपना पहला 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला. तो ये एक ऐसा पल था, जो बाकी सभी पलों से ज्यादा यादगार बन गया. क्योंकि जब वो ये अवॉर्ड ले रहे थे तो वहीं पर उनके पिता हाथ में कैमरा लिए उस यादगार पल को कैमरे में कैद कर रहे थे. जिसके बाद मैदान पर तस्वीरें लेते पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Sameer minhas can easily replace Babar azam.— Awais (@AwaisShoukat08) April 4, 2026
pic.twitter.com/Yl8a9LVj6z
काशिफ का दूसरा बेटा अराफात मिन्हास मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे हैं. 21 साल के अराफात अपनी टीम में फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं. वो इस सीजन 230 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. एक मैच के दौरान काशिफ को अराफात की गेंदबाजी करते हुए तस्वीरें लेते देखा गया.
स्टैंड्स से मैदान तक
अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जब काशिफ और उनके बेटे गद्दाफी स्टेडियम के स्टैंड में बैठकर एक साथ मैच देखा करते थे. कई दूसरे परिवारों की तरह, वे भी खेल का मजा लेने और कुछ सपने देखने वहां आते थे. अब वही लड़के उसी मैदान पर खेल रहे हैं. और उनके पिता भी वहीं मौजूद हैं, बस एक अलग भूमिका में. कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े होकर, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं. यह एक ऐसा पल है जो जिंदगी में बार-बार नहीं आता.
Arafat Minhas in PSL XI:— Abdul Rehman Yaseen (@Aryaseen5911) April 4, 2026
25 (11) vs IU
26* (11) vs HK
25 (11) vs LQ
Three identical-impact knocks in quick time.💚💥 pic.twitter.com/8W2NRzyka9
IPL में सरफराज खान और मुशीर खान
ऐसी ही एक कहानी भारत के नौशाद खान की है. जो खुद क्रिकेटर बनकर देश के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन जब उनका सपना पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपने सपनों को अपने बेटों से पूरा कराएंगे. चाहे उन्हें कितनी ही परेशानी का सामना क्यों ना ही करना पड़े. उन्होंने ये ठान लिया कि आज नहीं तो कल उनके बेटे भारत के लिए जरूर खेलेंगे.
Sheraan di galaan 🦁📸 pic.twitter.com/LmJsskCjhK— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 4, 2026
बेटों को क्रिकेटर बनाने के लिए छोड़ा शहर
इस कमिटमेंट के बाद नौशाद खान ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और अपने बच्चों के लिए अपना शहर (आजमगढ़) छोड़कर मुंबई जैसे शहर में आबाद होने का फैसला किया. जहां वो कोच बनकर अपने बच्चों पर लगातार मेहनत करते रहे, जिसका फल ये मिला कि आज उनके दोनों बेटे मुंबई की रणजी टीम का हिस्सा है. इसके अलावा बड़ा बेटा सरफराज खान भारत के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुका है और वो आईपीएल में इस सीजन सीएसके के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहा है जबकि छोटा बेटा मुशीर खान पंजाब किंग्स की टीम में शामिल है. लेकिन उसे अभी एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.
Their name is 𝐊𝐡𝐚𝐧, and cricket runs in their blood! 🏏❤️ pic.twitter.com/isu8nJvdGu— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 4, 2026
दो टीम को सपोर्ट करने पहुंचे स्टेडियम
इस सीजन जब एक मैच में पंजाब और सीएसके आमने सामने थे, तो पिता नौशाद खान ने अपने दोनों बेटों को सपोर्ट करने के लिए पंजाब किंग्स की कैप और चेन्नई की टी शर्ट पहनकर स्टेडियम पहुंचे थे. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.