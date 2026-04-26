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IPL इतिहास का सबसे बड़ा दिन: 986 रन, 59 छक्के, 96 चौके, जब दर्शक बने फील्डर

IPL इतिहास का सबसे बड़ा दिन: 986 रन, 59 छक्के, 96 चौके, जब दर्शक बने फील्डर ( AP )

वहीं दूसरा मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. इस मैच में हैदराबाद ने 229 रनों के विशाल लक्ष्य को 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, और ये आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा सफल चेज था. इसके साथ दोनों मैच में कुल मिलाकर 986 रन बने, जो एक दिन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है.

दो मैच दो रिकॉर्ड चेज, कुल 986 रन दरअसल 25 अप्रैल 2026 को आईपीएल डबल हेडर में दो मैच खेले गए. पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. जिसमें पंजाब ने 265 रनों के विशाल लक्ष्य को 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज बन गया.

IPL Records: आईपीएल इतिहास में 25 अप्रैल 2026 के दिन को क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे. ये दिन गेंदबाजों के लिए काला दिन तो बल्लेबाजों की लिए ऐतिहासिक दिन बन गया. उस दिन बल्लेबाजों ने 985 रन, 59 छक्के और 96 चौके लगाए. इसके अलावा 8 खिलाड़ियों ने 50 प्लस स्कोर भी बनाए.

8 खिलाड़ियों ने बनाए 50 प्लस स्कोर

इस मैच ने रिकॉर्ड्स की एक ऐसी सुनामी लेकर आया जिसने सभी को हैरान कर दिया. दोनों मैच में कुल 8 खिलाड़ियों ने 50 प्लस का स्कोर बनाया, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है. दिल्ली में केएल राहुल ने 152 रन बनाए जबकि जयपुर में वैभव सूर्यवंशी 103 रनों की तूफान पारी खेली. इसके अलावा छह बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक भी बनाए.

59 छक्के और 96 चौके

इस दौरान दोनों मैच में कुल मिलाकर 59 छक्के और 96 चौके लगे. जिसके साथ आईपीएल इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड भी बन गया. जयपुर के मैच में 26 छक्के और 47 चौके लगे, जबकि दिल्ली के मैच में 33 छक्के और 49 चौके.

पारी के पहले ओवर में 4 छक्के लगाने का रिकॉर्ड

टी20 में पारी के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार चार छक्के लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. इसके साथ वो ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल्ल हिंगे के पहले ओवर की आखिरी चार गेंद पर छक्के लगाए.

इस तरह से शनिवार (25 अप्रैल 2026) का दिन गेंदबाजों के लिए एक बुरा दिन साबित हुआ. जहां एक तरफ बल्लेबाज जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज बस अपनी अगली गेंद के बाउंड्री से वापस आने का इंतजार कर रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कि दर्शक फील्डर बन गए हों.

25 अप्रैल 2026 के दिन की हाइलाइट्स