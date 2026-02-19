ETV Bharat / sports

भारत-जिम्बाब्वे समेत 8 टीमों को मिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 का कंफर्म टिकट

T20 World Cup 2028: टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करने वाले हैं.

टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 10:00 AM IST

हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में जारी है, लेकिन अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से ही 8 टीमों को डायरेक्ट क्वालीफाई कर लिया है. आईसीसी के नियमों के अनुसार वर्ल्ड कप शानदार प्रदर्शन करके सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमें अगले वर्ल्ड कप में सीधा क्वालीफाई कर जाएंगी.

इस नियम के अनुसार भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों को 2028 टी20 वर्ल्ड कप का कंफर्म टिकट मिल चुका है, क्योंकि ये टीम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच गई हैं.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगले टी20 वर्ल्ड कप के मेजबान हैं, इसलिए उन्हें होस्ट के तौर पर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला हैं. चुंकी ऑटोमैटिक क्वालीफाई करनने वाली टीमों की तादाद 12 होंगी. जिसकी वजह से बाकी तीन स्पाट ICC की T20I टीम रैंकिंग में सबसे ऊपर रैंक वाली टीमों को दी जाएगी.

इसका फैसला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के अगले दिन 9 मार्च तक हो जाएगा. उन टीमों में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि कट-ऑफ तारीख से पहले कोई भी मैच बाकी नहीं है जो उनकी रैंकिंग पर असर डाल सकता है.

इसके अलावा 20-टीमों के इस टूर्नामेंट में आखिरी आठ टीमें रीजनल क्वालिफायर खेल कर अपनी जगह अगल वर्ल्ड कप के लिए पक्की करेंगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 फेज के लिए मंच तैयार है. जिसमें आठ टीमें सेमीफाइनल स्पॉट के लिए अपने अपने ग्रुप से लड़ने की तैयारी कर रही हैं. अगला राउंड 21 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा. जिसमें मैच भारत वाले ग्रुप के मैच भारत में और श्रीलंका के ग्रुप वाले मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

सुपर 8 में चार सेमीफाइनलिस्ट तय होंगे, जिसमें हर ग्रुप से टॉप दो टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचेंगी. भारत सुपर 8 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एंट्री कर रहा है, जबकि वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका सभी ने टाइटल जीते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को अभी अपने पहले खिताब की तलाश है. जबकि जिम्बाब्वे टूर्नामेंट के सरप्राइज पैकेज में से एक बनकर उभरा है.

