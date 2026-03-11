ETV Bharat / sports

ईरान इजरायल युद्ध: ऑस्ट्रेलिया से 7 ईरानी महिला खिलाड़ी नहीं लौटीं अपने देश, जानें क्यों?

ईरान की महिला फुटबॉल टीम ( AFP )

हैदराबाद: ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरानी महिला फुटबॉल टीम की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया में 'महिला एशियाई कप' में भाग लेने गई ईरानी फुटबॉल टीम की सात खिलाड़ियों ने अपने देश वापस आने से मना कर दिया है. क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार से उनके देश में शरण लेने के लिए मानवीय वीजी (humanitarian visas) के लिए आवेदन किया था. जिसको स्वीकार कर लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है. ईरानी खिलाड़ियों ने ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और घर लौटने पर अपनी सुरक्षा की चिंताओं को लेकर उठाया है. ईरानी टीम ने उस समय सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था जब वो 'महिला एशियाई कप' के अपने एक मैच से पहले ईरान का राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था. इसे कई लोगों ने एक 'खामोश विरोध' के तौर पर देखा. हालांकि टीम के बाकी सदस्य युद्ध के बीच ही मंगलवार देर रात अपने देश रवाना हो गए. ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क दो ईरानी खिलाड़ियों के साथ (AP)