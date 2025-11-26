भिवानी में 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 26 से 30 नवंबर तक होगा आयोजन, सांसद धर्मबीर सिंह ने किया उद्घाटन
भिवानी में पांच दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली गेम्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है. आयोजन में देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
Published : November 26, 2025 at 2:45 PM IST
भिवानी: 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आज से भिवानी में शुरू हुआ. 26 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों की लड़के और लड़कियों की 38 टीमें भाग ले रही है. पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 1599 खिलाड़ी और 200 के लगभग कोच, मैनेजर, डीपीई, पीटीआई सहित अन्य खेल अधिकारी भाग ले रहे हैं.
हर जिले में खेल को बढ़ाया जा रहा है आगेः प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "फिट इंडिया मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर जिले में खेल के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि देश के युवा स्वस्थ और फिट रहे. इसके लिए देश के सभी सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए कहा गया है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है." मौके पर सांसद धर्मबीर सिंह ने विभिन्न राज्यों से आई टीमों का परिचय लिया और खिलाड़ियों द्वारा अपने राज्य का झंडा लेकर निकाली गई परेड़ का निरीक्षण किया.
भिवानी के खिलाड़ियों का खेल जगत में महत्वपूर्ण योगदानः सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "यह हरियाणा प्रदेश और भिवानी जिला के लिए गौरव की बात है कि भिवानी के भीम स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. भिवानी और हरियाणा का खेलों के रूप में विशेष पहचान है. देश के खिलाड़ियों में 25 प्रतिशत हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं. हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपियाड, एशियन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा राज्य का गौरव बढ़ाया है."
हरियाणा के युवाओं का तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण योगदान: उन्होंने कहा कि "भारत युवाओं का देश है, जो युवा समय और अनुशासन का पालन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता." उन्होंने कहा कि "हरियाणा के युवाओं का तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण योगदान है. बड़ी संख्या में हरियाणा के खिलाड़ी सेनाओं में भर्ती होकर देश की सेवा करते है. पांच दिनों तक चलने वाली इस एथेटिक्स खेल प्रतियोगिता में विभिन्न मीटर की दौड़, चक्का फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, बाधा दौड़, ट्रिपल जंप आदि खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है."
खिलाड़ियों ने यहां की व्यवस्था की तारीफः प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे गुजरात की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि "यहां खाने-पीने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों को यहां कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि खिलाड़ियों ने कहा कि उनके राज्य के मुकाबले यहां ठंड अधिक है."