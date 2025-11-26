ETV Bharat / sports

भिवानी में 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 26 से 30 नवंबर तक होगा आयोजन, सांसद धर्मबीर सिंह ने किया उद्घाटन

राष्ट्रीय स्कूली गेम्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ करते सांसद धर्मबीर सिंह ( Etv Bharat )