राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में तमिलनाडु चैंपियन, ट्रैक साइकिलिंग में झारखंड को दो स्वर्ण

रांचीः झारखंड की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता का समापन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ. प्रतियोगिता 13 जनवरी से चार दिनों तक चली, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों एवं इकाइयों के अंडर-14 वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने खेल कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. जबकि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

अपने संबोधन में परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और सही निर्णय लेने की कला है. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने धैर्य, रणनीति और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यही गुण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा.

चार दिन तक चली ग्रुप शतरंज प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया. बालक वर्ग में तमिलनाडु को पहला, सीबीएसई को दूसरा और केंद्रीय विद्यालय संगठन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और कर्नाटक तृतीय स्थान पर रहा. सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

इसी क्रम में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के चौथे दिन ट्रैक इवेंट्स में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. बालक वर्ग U-19 (4 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान के कन्हैयालाल भादू ने स्वर्ण, झारखंड के पवन उरांव ने रजत और राजस्थान के कुशल गट ने कांस्य पदक जीता. बालिका वर्ग U-19 (3 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान की इंद्रा कुमारी ने स्वर्ण, बिहार की अमृता कुमारी ने रजत और तमिलनाडु की निरायमथी जे ने कांस्य पदक प्राप्त किया.

बालक वर्ग U-17 (2 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान के शुभम गोदारा ने स्वर्ण, दिल्ली के युमनाम देवजीत सिंह ने रजत और महाराष्ट्र के रुद्रनील अजीत पाटिल ने कांस्य पदक जीता. बालिका वर्ग U-17 में महाराष्ट्र की प्राजक्ता रायबन सूर्यवंशी ने स्वर्ण, पंजाब की पलकप्रीत कौर ने रजत और महाराष्ट्र की राजनंदिनी गंगाधर ने कांस्य पदक अपने नाम किया.