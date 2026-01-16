ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में तमिलनाडु चैंपियन, ट्रैक साइकिलिंग में झारखंड को दो स्वर्ण

राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हो गयी. वहीं ट्रैक साइकिलिंग में झारखंड ने दो स्वर्ण पदक जीते.

69th National School Chess Championship concluded in Ranchi
ट्रॉफी के साथ विजेता खिलाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 8:55 PM IST

रांचीः झारखंड की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता का समापन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ. प्रतियोगिता 13 जनवरी से चार दिनों तक चली, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों एवं इकाइयों के अंडर-14 वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने खेल कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. जबकि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

अपने संबोधन में परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और सही निर्णय लेने की कला है. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने धैर्य, रणनीति और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यही गुण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा.

चार दिन तक चली ग्रुप शतरंज प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया. बालक वर्ग में तमिलनाडु को पहला, सीबीएसई को दूसरा और केंद्रीय विद्यालय संगठन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और कर्नाटक तृतीय स्थान पर रहा. सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

इसी क्रम में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के चौथे दिन ट्रैक इवेंट्स में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. बालक वर्ग U-19 (4 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान के कन्हैयालाल भादू ने स्वर्ण, झारखंड के पवन उरांव ने रजत और राजस्थान के कुशल गट ने कांस्य पदक जीता. बालिका वर्ग U-19 (3 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान की इंद्रा कुमारी ने स्वर्ण, बिहार की अमृता कुमारी ने रजत और तमिलनाडु की निरायमथी जे ने कांस्य पदक प्राप्त किया.

बालक वर्ग U-17 (2 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान के शुभम गोदारा ने स्वर्ण, दिल्ली के युमनाम देवजीत सिंह ने रजत और महाराष्ट्र के रुद्रनील अजीत पाटिल ने कांस्य पदक जीता. बालिका वर्ग U-17 में महाराष्ट्र की प्राजक्ता रायबन सूर्यवंशी ने स्वर्ण, पंजाब की पलकप्रीत कौर ने रजत और महाराष्ट्र की राजनंदिनी गंगाधर ने कांस्य पदक अपने नाम किया.

बालक वर्ग U-14 (2 किलोमीटर इंडिविजुअल पर्सूट) में राजस्थान के अभिनव बिश्नोई ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के जीविन पंकज मार्लेशा ने रजत और बिहार के अंशुमन झा ने कांस्य पदक हासिल किया. बालिका वर्ग U-14 में राजस्थान की डिंपल ने स्वर्ण, राजस्थान की कृतिका ने रजत और मणिपुर की नांगबम नौंगशी ने कांस्य पदक जीता.

टीम स्प्रिंट U-19 स्पर्धा में झारखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया. बालक वर्ग में पंजाब को रजत और महाराष्ट्र को कांस्य पदक मिला, जबकि बालिका वर्ग में महाराष्ट्र ने रजत और बिहार ने कांस्य पदक अपने नाम किया.

समापन के अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई. झारखंड द्वारा सफल आयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की खेल क्षमता को मजबूती से स्थापित किया.

