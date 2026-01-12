झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता, 13 जनवरी से शुरू हो रहा आयोजन
रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है.
रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज एवं साइकिलिंग (रोड एवं ट्रैक) प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है.
इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर से हजारों खिलाड़ी, कोच और मैनेजर झारखंड पहुंच चुके हैं, जिससे राज्य का खेल मानचित्र एक बार फिर राष्ट्रीय फलक पर उभरकर सामने आया है. शतरंज प्रतियोगिता में अंडर–14 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग में देश के 31 राज्यों एवं इकाइयों से कुल 301 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनके साथ 121 कोच एवं मैनेजर भी उपस्थित हैं.
वहीं साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में अंडर–14, अंडर–17 एवं अंडर–19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग में 20 राज्यों एवं इकाइयों से 399 खिलाड़ी तथा 230 कोच एवं मैनेजर हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता में 16 राज्यों एवं इकाइयों से 319 खिलाड़ी एवं 176 कोच एवं मैनेजर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों का आगमन 11 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया था. रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों का पारंपरिक झारखंडी संस्कृति के अनुरूप पढ़िया (गमछा) पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया, जिससे अतिथियों में खासा उत्साह देखने को मिला.
साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता 13 और 14 जनवरी को रिंग रोड स्थित विकास नेवरी से तुरूप प्लाजा लूप मार्ग पर आयोजित होगी. वहीं साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता 15 से 17 जनवरी तक खेलगांव स्थित सिदो- कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम में संपन्न होगी. शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा. प्रतियोगिता में भाग लेने आए रोड साइकिलिंग खिलाड़ियों ने रविवार शाम रिंग रोड नेवरी क्षेत्र में अभ्यास भी किया, जिससे खिलाड़ियों की तैयारी और उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला.
आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों एवं कोच-मैनेजरों के लिए आवासन, भोजन, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह आयोजन झारखंड के लिए गौरवपूर्ण साबित होगा और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का प्रेरक मंच प्रदान करेगा.
