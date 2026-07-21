सुब्रतो कप का समापन: दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना बने चैंपियन
रांची में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया.
Published : July 21, 2026 at 7:19 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) द्वारा आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान और बीआईटी मेसरा मैदान में फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हो गया.
पांच दिवसीय इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न प्रमंडलों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. समापन के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा है. यदि वे अनुशासन, समर्पण और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का नाम रोशन करेंगे.
इस प्रतियोगिता के समापन पर तीनों वर्गों की विजेता एवं उपविजेता टीमों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. अंडर-15 बालक वर्ग के फाइनल में संथाल परगना प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल तीसरे स्थान पर रहा. इस वर्ग में सुरेश बारी को प्लेयर ऑफ द मैच, संजय हांसदा को बेस्ट गोलकीपर और रिवीजन हेंब्रोम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.
अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. संथाल परगना तीसरे स्थान पर रहा. मनीषा डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द मैच, खुशबू कुमारी को बेस्ट गोलकीपर और सबरनी कुमारी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला.
वहीं अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस वर्ग में संथाल परगना तीसरे स्थान पर रहा. विक्की उरांव को प्लेयर ऑफ द मैच, निखिल कुमार महतो को बेस्ट गोलकीपर और अनीश कुजूर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.
परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच देती है. खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है. उन्होंने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी करने का आह्वान किया.
अब अंडर-15 बालक वर्ग में संथाल परगना तथा अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की विजेता टीमें 65वीं राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. राज्य को उम्मीद है कि ये टीमें राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर झारखंड का नाम रोशन करेंगी.
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