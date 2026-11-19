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रांची में 22-23 दिसंबर को होगी पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 20 राज्यों की 40 टीमें लेंगी हिस्सा

पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है. यहां पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता 22 और 23 दिसंबर को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगी. इसमें देश के 20 राज्यों की 40 टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.

आयोजन को लेकर खेल विभाग से सहमति मिल गई है. इसके बाद पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. दो दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. 20 राज्यों की 40 टीमों की भागीदारी से प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.