रांची में 22-23 दिसंबर को होगी पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 20 राज्यों की 40 टीमें लेंगी हिस्सा
रांची में 22-23 दिसंबर को पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होगा. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 19, 2026 at 12:26 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है. यहां पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता 22 और 23 दिसंबर को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगी. इसमें देश के 20 राज्यों की 40 टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.
आयोजन को लेकर खेल विभाग से सहमति मिल गई है. इसके बाद पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. दो दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. 20 राज्यों की 40 टीमों की भागीदारी से प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.
पुरुष और महिला वर्ग में होने वाले मुकाबलों के लिए विभिन्न राज्यों की टीमें रांची पहुंचेंगी. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम को चुना गया है. यहां खिलाड़ियों को मुकाबले के लिए निर्धारित स्थल उपलब्ध होगा.
पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के सदस्य और सीनियर कोच मुकेश कंचन ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. खेल विभाग से भी आयोजन के लिए सहमति मिल चुकी है. अब विभिन्न राज्यों से आने वाली टीमों के खिलाड़ियों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और टीमों की भागीदारी को देखते हुए उनके आगमन और ठहरने सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है. एसोसिएशन की कोशिश है कि बाहर से आने वाली टीमों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और प्रतियोगिता का आयोजन व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके.
मुकेश कंचन के अनुसार, प्रतियोगिता को लेकर एसोसिएशन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पुरुष और महिला वर्ग की टीमें हिस्सा लेंगी. विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा.
रांची में पांचवीं पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राज्य में पैरा खेलों की गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. इससे झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पैरा खेलों की मेजबानी का अवसर मिलेगा. प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मंच मिलेगा.
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