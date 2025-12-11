ETV Bharat / sports

5 वर्षीय बैल ने तीन साल में फॉर्च्यूनर और बुलेट समेत जीतीं 16 गाड़ियां, लखन की खुराक कर देगी हैरान

Lakhan Bull in Maharashtra: महाराष्ट्र के चव्हाण परिवार ने इस बैल को तीन साल पहले 12.5 लाख रुपये में खरीदा था.

5 वर्षीय बैल ने तीन साल में फॉर्च्यूनर और बुलेट समेत जीतीं 16 गाड़ियां
5 वर्षीय बैल ने तीन साल में फॉर्च्यूनर और बुलेट समेत जीतीं 16 गाड़ियां
मुंबई: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के चव्हाण परिवार का बैल (लखन) इन दिनों काफी चर्चे में है. खिलारी नसल का ये बैल चार बार 'हिंद केसरी रेस' और नवंबर महीने में देश की सबसे बड़ी 'श्रीनाथ केसरी बैलगाड़ी रेस' जीतकर सुर्खियों में है.

मनोहर चव्हाण ने बताया कि इस बैल की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और इस पर हर दिन कम से कम पांच हजार रुपये खर्च होते हैं. बता दें कि अब तक ये परिवार 'लखन' की मदद से 20 करोड़ से ज्यादा रकम कमा चुका और एक फॉर्च्यूनर, तीन बुलेट और 13 अन्य टू-व्हीलर भी जीत चुका है.

लखन ने देश में बड़ी प्रतियोगिता जीती
हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर जिले के करोड़ी गांव में रहने वाले चव्हाण परिवार के बैल (लखन) ने 9 नवंबर को सांगली जिले के तासगांव में आयोजित श्रीनाथ केसरी बैलगाड़ी रेस में टॉप किया.
इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 2400 बैलों ने हिस्सा लिया था. जिसमें लखन ने तीन राउंड और एक दिन-रात तक चली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और फॉर्च्यूनर कार जीती. लखन के मालिक मनोहर चव्हाण ने बताया कि रेस में बैल गाड़ी चलाने वाले किशोर कदम को अपनी जेब से 2.5 लाख रुपये का इनाम दिया.

5 वर्षीय बैल ने तीन साल में फॉर्च्यूनर और बुलेट समेत जीतीं 16 गाड़ियां

हिंद केसरी प्रतियोगिता बैलों के लिए भी आयोजित की जाती है. जिस मैदान पर पिछले पचास सालों से रेगुलर कॉम्पिटिशन खेला जा रहा है, उसे हिंद केसरी मैदान कहा जाता है. 'लखन' ने ऐसे मैदानों पर लड़कर चार बार हिंद केसरी का टाइटल जीता है.

यहां हिंदकेसरी जीता

  • 2024 - सतारा जिले में पेडगांव
  • 2024 - फलटन
  • 2025 - सोलापुर जिले में मालशिरस
  • 2025 - पुणे में वडकी

बैल को 12.5 लाख रुपये में खरीदा
चव्हाण परिवार में पिछली चार पीढ़ियों से बैलगाड़ी रेस में बैलों की जोड़ी ले जाने की परंपरा है. उनके पास लगभग पचास गायें भी हैं. साढ़े तीन साल पहले, खिल्लारी बैल (लखन) को जालना जिले के कार्ला गांव से 12.5 लाख रुपये में खरीदा गया था. उसे बैलगाड़ी रेस में दौड़ने के लिए तैयार किया गया था, जिसकी देखरेख के लिए 24 घंटे एक आदमी को तैनात किया गया. फिलहाल, अविनाश थुमके नाम का एक नौजवान इस खिल्लारी बैल की दिन-रात देखभाल कर रहा है.

बैल ने तीन साल में फॉर्च्यूनर और बुलेट समेत जीतीं 16 गाड़ियां

'लखन' की खुराक कर देगा हैरान
'लखन' ने अब तक सौ से ज्यादा कॉम्पिटिशन जीते हैं, उसने मुंबई में हुए कॉम्पिटिशन में भी टॉप किया था. मनोहर चव्हाण ने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे अच्छी खुराक देनी पड़ती है. उसे सुबह-शाम पांच लीटर दूध पिलाया जाता है और पंद्रह तरह के ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डू को घी में भिगोकर उसे खिलाया जाता है.
हर दो दिन में, उसे शरीर को फिट रखने के लिए दौड़ने की प्रैक्टिस और कभी-कभी पानी में तैरने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है. 'लखन' का शरीर इतना मजबूत है कि उसे बैठने पर भी कुशन की जरूरत पड़ती है. मनोहर चव्हाण ने कहा कि इसके अलावा वह बैठ नहीं सकता.

चार बार हिंदकेसरी प्रतियोगिता भी जीता

'लखन' 1197 नंबर से मशहूर
जैसे हर किसी का एक लकी नंबर होता है, वैसे ही बैल 'लखन' का भी लकी नंबर 1197 है. जब उसने इस नंबर के साथ रेस में हिस्सा लिया और पहले नंबर पर आया, तो यह नंबर उसका लकी नंबर बन गया. वह हर मुकाबले में इसी नंबर के साथ हिस्सा लेने लगा और जीतने भी लगा.

चव्हाण परिवार ने मुकाबले में जीती हुई गाड़ियों के लिए भी यही पसंदीदा नंबर चुना. परिवार की दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों को भी यही नंबर दिया गया. इतना ही नहीं, सभी मुकाबलों की तरह, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुरू किया गया, जिसका नाम 'lakhan 1197' रखा गया और उसके करीब 27 हजार फॉलोअर्स हैं.

