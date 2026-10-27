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IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज करके बनाए 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड

Records IND vs NZ 3rd T20I: टीम इंडिया ने वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार जीत दर्ज करके सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने न्यूजीलैंड के 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस दौरान भारतीय टीम ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. जिसमें पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन, सबस तेज टीम फिफ्टी, सबसे तेज टीम सेंचुरी, सबसे तेज 150 रन और 190 ये उससे ज्यादा लक्ष्य का सबसे तेज चेज करने का रिककॉर्ड शामिल है. आइए उन रिकॉर्ड मे पर एक नजर डलते हैं.

सबसे तेज चेज करने का रिकार्ड इस मैच में भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 40 गेंदें शेष रहते हुए ही चेज कर लिया. जिसके साथ भारत 190 रन या उससे अधिक रन फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज चेज करने वाली टीम बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही नाम था. जब उसने इसी साल की शुरुआत में रायपुर में,न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 209 रनों के लक्ष्य को 28 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया था.

भारत ने बनाया सबसे तेज 100 रन इस मैच में भारतीय टीम ने 5 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए. जिसके साथ भारत फुल मेंबर टीम में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम बन गई. जिसका पूरा क्रेडिट अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबजी को जाता है.

T20I में सबसे तेज टीम के 50 रन 2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019 2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021 2.2 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026 2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023

सबसे तेज टीम की फिफ्टी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से भारत ने 2.2 ओवर में ही 50 रन बना दिए. जो की टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज ज्याइंट टीम फिफ्टी है.

T20I में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन 118/0 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 116/0 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021 113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024 103/1 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी, 2024 102/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 6 ओवर में 118 रन बनाए. जो कि टी20 इंटरनेशनल मैच के पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है.

190 या उससे अधिक रनों के लक्ष्य को सबसे अधिक गेंदें शेष रहते चेज करने वाली टीम 42 - एस्टोनिया बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024 (लक्ष्य: 192) 40 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (लक्ष्य: 199) 37 - नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट, (लक्ष्य: 190) 35 - सर्बिया बनाम स्लोवेनिया, बेलग्रेड, 2025 (लक्ष्य: 200) 34 - बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025 (लक्ष्य: 244)

T20I में सबसे तेज टीम शतक

5 ओवर - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

5.2 ओवर - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

5.3 ओवर - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

5.3 ओवर - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

5.5 ओवर - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी, 2024

5.5 ओवर - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

इसके अलावा भारतीय टीम टी20 इंटरनेशन में सबसे तेज 150 रन बनाने वाली भी टीम बन गई. उन्होंने 7.4 ओवर में ये उपलब्धि हासिल की.

अभिषेक शर्मा शतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए (AP)

अभिषेक ने विराट कोहली को छेड़ा पीछे

मैच में अभिषेक शर्मा ने 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. ये अभिषेक का टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक है, जबकि टी20 में 11वां शतक है. इसके साथ उन्होंने विराट कोहली के भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा 10 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अब भारत के लिए सबसे ज्यादा 11 टी20 शतक बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम दर्ज हो गया है. इसके अलावा अभिषेक ने टी20 इंटरनेशन में अपना चौथा शतक जड़कर भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव के 4 शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्याद शतक

22 शतक - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

13 शतक - बाबर आजम (पाकिस्तान)

11 शतक - अभिषेक शर्मा (भारत)

10 शतक - क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका)

10 शतक -विराट कोहली (भारत)

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक

5 शतक - ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)

5 शतक - रोहित शर्मा (भारत)

4 शतक - करणबीर सिंह

4 शतक - फिल साल्ट (इंग्लैंड)

4 शतक - सूर्यकुमार यादव (भारत)

4 शतक - अभिषेक शर्मा (भारत)

भारत न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच पर एक नजर

भारत ने टॉस जीतकर तीसरे टी20 मैच में भी न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेजबान टीम ने डेरिल मिचेल के 89 और बेवन जैकब के 39 रनों की बदौलत पूरे 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए. मिचेल ने 52 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. जबकि जैकब ने 23 गेंदों में 4 चौके और एक छक्का लगाया. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी हुई. इसके अलावा फिन एलन ने 25 गेंदों पर 40 रनों की तेज पारी खेली. भारत की तरफ से अर्शदीप, नीतीश और अक्षर ने एक-एक विकेट हासिल किए.

उसके बाद अभिषेक और वैभव की वजह से भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में ही 6 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. दोनों ओपनरों ने 7.1 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 133 रनों की धमाकेदार साझेदारी करके मैच को भारत की झोली में डाल दिया था. अभिषेक ने 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 और वैभव ने 19 गेंदों में 4 चौके और उतने ही छक्कों की मदद से 45 रन बनाए. उसके बाद कप्तान अय्यर 5 और सैमसन 18 रन बनाकर आउट हो गए. इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा मैच अब 30 अक्टूबर को ऑक्लैंड में खेला जाएगा.