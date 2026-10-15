एक ओवर में 5 विकेट! देखें 19 वर्षीय गेंदबाज का T20 क्रिकेट में कमाल
19 वर्षीय गेंदबाज ने ये बड़ी उपलब्धी दक्षिण अफ्रीका के घरेलू T20 क्रिकेट में हासिल की.
Published : October 15, 2026 at 12:26 PM IST
5 wickets in one over: साउथ अफ्रीका के क्रिकेट में एक 19 साल के ऑलराउंडर का उदय हो रहा है. जिसकी पहली झलक 14 अक्टूबर को एक मैच के दौरान देखने को मिली. जब चैड लेकॉक (Chad Laycock) ने घरेलू टी20 क्रिकेट में एक ही ओवर में 5 विकेट झटक लिए और बैट से नाबाद 31 रनों की शानदार पारी भी खेली. इसके साथ वो एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बन गए.
चैड लेकॉक ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि घरेलू टी20 क्रिकेट (CSA Pro20 कप) में हासिल की, जब ओव टाइटन्स के खिलाफ KZN इनलैंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे. इस शानदार गेंदबाजी के दौरान लेकॉक डबल हैट्रिक (लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट) भी लिए.
एक ओवर में पांच विकेट!
चैड लेकॉक ने मैच के 19वें ओवर में 5 विकेट झटके. पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया. दूसरी गेंद पर दो रन बने. लेकिन उसके बाद लगातार चार गेंद पर चैड लेकॉक ने चार विकेट झटक दिए. जिसमें तीन बोल्ड और एक कैच आउट शामिल थे. नीची खतरनाक गेंदबाजी का वीडियो देख सकते हैं.
Chad Laycock takes 5 wickets in a single over against the Titans, including a hat trick !! W, 2, W, W, W, W Finishes with 6 wickets in 4 overs at an economy of 6.5, 4 of them bowled. https://t.co/7MV7Bna8Ki— ÆKM🎋 (@MarkramStan) October 14, 2026
इस मैच में चैड लेकॉक ने 26 रन देकर 6 विकेट लिए. यह उनके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उन्होंने CSA Pro20 कप के इतिहास में भी सबसे बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले 2014 में ब्यूरन हेंड्रिक्स ने 29 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जिसका रिकॉर्ड अब लेकॉक ने तोड़ दिया.
मैच का नतीजा
लेकॉक के शानदार प्रदर्शन के बावजूद, KZN इनलैंड को जीत नहीं मिल सकी. टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए थे. जवाब में KZN इनलैंड ने 6 विकेट पर 183 रन ही बना सके, और 21 रनों से मैच हार गए.
T20 में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज
- गेडे प्रियंदाना (इंडोनेशिया)
- चैड लेकॉक (साउथ अफ्रीका)
- अभिमन्यु मिथुन (भारत)
- अल-अमीन हुसैन (बांग्लादेश)
- मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान)
एक ओवर में 4 विकेट
टी20 में एक ओवर में 4 विकेट कई बार लिए जा चुके हैं. ऐसा अब तक 14 बार हुआ है. इनमें सबसे खास मामला 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच के तीसरे ओवर में लसिथ मलिंगा का था, जिन्होंने चार गेंदों में चार विकेट लिए थे. इस लिस्ट में लसिथ मलिंगा के अलावा राशिद खान, कर्टिस कैम्फर और जेसन होल्डर जैसे बड़े गेंदबाजों के नाम शामिल हैं. जो बड़ी टीमों के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचों में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट ले चुके हैं. अब इस सूची में लेकॉक का नाम भी जुड़ गया है.