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एक ओवर में 5 विकेट! देखें 19 वर्षीय गेंदबाज का T20 क्रिकेट में कमाल

टी20 में एक ओवर में 5 विकेट ( Getty Images )

5 wickets in one over: साउथ अफ्रीका के क्रिकेट में एक 19 साल के ऑलराउंडर का उदय हो रहा है. जिसकी पहली झलक 14 अक्टूबर को एक मैच के दौरान देखने को मिली. जब चैड लेकॉक (Chad Laycock) ने घरेलू टी20 क्रिकेट में एक ही ओवर में 5 विकेट झटक लिए और बैट से नाबाद 31 रनों की शानदार पारी भी खेली. इसके साथ वो एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बन गए.

चैड लेकॉक ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि घरेलू टी20 क्रिकेट (CSA Pro20 कप) में हासिल की, जब ओव टाइटन्स के खिलाफ KZN इनलैंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे. इस शानदार गेंदबाजी के दौरान लेकॉक डबल हैट्रिक (लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट) भी लिए.

एक ओवर में पांच विकेट!

चैड लेकॉक ने मैच के 19वें ओवर में 5 विकेट झटके. पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया. दूसरी गेंद पर दो रन बने. लेकिन उसके बाद लगातार चार गेंद पर चैड लेकॉक ने चार विकेट झटक दिए. जिसमें तीन बोल्ड और एक कैच आउट शामिल थे. नीची खतरनाक गेंदबाजी का वीडियो देख सकते हैं. इस मैच में चैड लेकॉक ने 26 रन देकर 6 विकेट लिए. यह उनके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उन्होंने CSA Pro20 कप के इतिहास में भी सबसे बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले 2014 में ब्यूरन हेंड्रिक्स ने 29 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जिसका रिकॉर्ड अब लेकॉक ने तोड़ दिया.