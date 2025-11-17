लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट! ये अनोखा कारनामा करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
5 wickets in 5 balls: विश्व क्रिकेट में अब तक केवल 3 खिलाड़ी ही लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट ले पाए हैं.
Published : November 17, 2025 at 8:06 PM IST
5 wickets in 5 balls: क्रिकेट के मैदान पर विकेट निकालना एक गेंदबाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. कुछ गेंदबाजों के पास विकेट लेने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको विकेट टेकर कहा जाता है. ऐसे गेंदबाजों के विकेट लेने की क्षमता विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने से रोकने और रन गति स्लो करने में मदद करती है.
जब वही गेंदबाज लगातार गेंदों पर विकेट लेते हैं, तो फिर वो और भी खास बन जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई गेंदबाजों ने हैट्रिक (तीन गेंद पर तीन विकेट) ली है, और उनमें से कुछ ने तो डबल हैट्रिक (लगातार चार गेंदों पर चार विकेट) भी लिए हैं.
हैट्रिक लेने वाले क्रिकेटरों की सूची में वसीम अकरम, लसिथ मलिंगा और ब्रेट ली जैसे शीर्ष नाम शामिल हैं. लसिथ मलिंगा ने दो बार डबल हैट्रिक ली हैं, जबकि गैरी बुचर (इंग्लैंड) और अभिमन्यु मिथुन (भारत) ने भी पहले लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लिए हैं.
लेकिन, अब तक केवल तीन ही गेंदबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट लिए हैं. जिसमें जिम्बाब्वे की केलिस नधलोवु, आयरलैंड के कर्टिस कैंपर और भारत के दिगवेश राठी का नाम शामिल है.
5 wickets in 5 balls. Petition to officially rename him - Curtis Cam5her 😂👏#InterProvincialT20Trophy pic.twitter.com/cmQb19XlWv— KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 10, 2025
कर्टिस कैंपर (आयरलैंड)
आयरिश ऑलराउंडर ने इंटर-प्रांतीय टी20 ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने. उन्होंने 2.3 ओवरों में 16 रन देकर 5 विकेट लिए. कैंपर ने अपने दूसरे और तीसरे ओवर में लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट लिए. उन्होंने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार विकेट लेने का सिलसिला शुरू किया, और फिर 14वें अवर में लगातार चार विकेट लेकर पांच गेंदों पर पांच विकेट लेने का अनोखा कारनामा किया. इसके अलावा नीदरलैंड के खिलाफ 2021 टी20 विश्व कप के दौरान कैंपर ने चार गेंदों में चार विकेट भी लिए थे.
OH MY! Kelis Ndhlovu just took 5 wickets in a row to lead Zimbabwe Under-19 women select into the final of the Women's T20 Cup. Wow! pic.twitter.com/BSOJCviKed— larry kwirirayi ✍📔 (@kwirirayi) August 29, 2024
केलिस नधलोवु (जिम्बाब्वे)
ऐसा अनोखा कारनामा करने वाली सबसे पहली क्रिकेटर जिम्बाब्वे की केलिस नधलोवु थी, जिन्होंने 2024 में अंडर-19 घरेलू मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने 2024 में ईगल्स महिला के खिलाफ घरेलू अंडर-19 टी20 मैच में ऐसा किया था. केलिस ने चार ओवरों में 17 रन देकर 6 विकेट लिए.
DIGVESH RATHI PICKED 5 WICKETS IN 5 DELIVERIES. 🤯pic.twitter.com/zXbgmSkXnG— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 16, 2025
दिग्वेश राठी (भारत)
भारत के मिस्ट्री स्पिनर दिगवेश राठी ने भी ये कारनामा अंजाम दिया है. लेकिन उन्होंने ये उपलब्धि घरेलू मैचों में हासिल की है. आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्वेश ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में एक ओवर में ही लगातार पांच विकेट चटका कर सुर्खियां बटोरी थी.