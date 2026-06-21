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5 छक्का 5 चौका, केवल 11 गेंद में वैभव ने जड़ी लिस्ट A क्रिकेट की सबसे तेज फिफ्टी

IND A vs SL A Final: वैभव सूर्यवंशी 29 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के की मदद से 94 रन बनाकर आउट हो गए.

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंद में जड़ी फिफ्टी
वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंद में जड़ी फिफ्टी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 2:42 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi fastest fifty: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो अब लिस्ट A क्रिकेट की सबसे तेज फिफ्टी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 11 गेंदों में 50 रन पूरे किए. वैभव ने ये उपलब्धि रविवार (21 जून) को श्रीलंका में अफगानिस्तान और भारत के साथ 'ए' टीमों के बीच 50 ओवर की ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में हासिल की.

फाइनल मैच में 15 साल के वैभव ने श्रीलंका A के खिलाफ अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए सिर्फ 11 गेंदें लीं और श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने के 12 गेंदों में फिफ्टी लगाने के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

ओपनिंग करते हुए, सूर्यवंशी ने अपनी हाफ-सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 5 चौके और उतने ही छक्के लगाए. यह इंडिया A के साथ उनकी पहली फिफ्टी भी थी. हालांकि, यह युवा बल्लेबाज मैच में रिकॉर्ड शतक बनाने से चूक गया, क्योंकि मैच के 9वें ओवर में वैभव 29 गेंदों पर 94 रन बनाकर आउट हो गया. सूर्यवंशी की पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

इंडिया ए ने बनाए 377 रन
ट्राई सीरीज के फाइनल मैच की बात करें तो भारत पूरे 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 377 रन बनाने में सफल रहा. जिसमें वैभव के अलावा प्रियांश के 29 गेंद में 39 रन, गायकवाड़ के 51 गेंद में 40 रन, कप्तान तिलक वर्मा के 90 गेंद में 67 रन, कुमार कुशाग्र के 39 गेंद मे 36 रन, विपराज निगम के 22 गेंद मे 27 रन और अनुकूल के 15 गेंद में 39 रन भी अहम थे.

वैभव का कारनामा
इस महीने की शुरुआत में, सूर्यवंशी की तेजी से बढ़ती कामयाबी ने एक और मुकाम हासिल किया, जब उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरों और एशियन गेम्स 2026 के लिए इंडिया की T20 टीम में पहली बार चुना गया. 15 साल और 71 दिन की उम्र में, यह बाएं हाथ का ओपनर पुरुष टीम के लिए चुने जाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया और उसने सचिन तेंदुलकर के 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था. इस तरह वे सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए थे. अगर वैभव को इस दौरे पर खेलने का मौका मिलता है, तो वे पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे.

T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम है. 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इस फॉर्मेट में डेब्यू करते समय उनकी उम्र 18 साल और 80 दिन थी. तेंदुलकर ODI क्रिकेट के इतिहास में भी सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ तब खेला था जब वे 16 साल और 238 दिन के थे.

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