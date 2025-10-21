ETV Bharat / sports

SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जर्सी का हुआ विमोचन, 24 अक्टूबर से शुरू होगी प्रतियोगिता

4th साउथ एशियन (SAAF) एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की आधिकारिक जर्सी का विमोचन रांची में किया गया.

4th South Asian Athletics Championships 2025 Official Jersey Released in Ranchi
SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जर्सी का विमोचन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 5:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची अब अंतरराष्ट्रीय खेल महाकुंभ की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक 4th साउथ एशियन (SAAF) एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा.

इस भव्य आयोजन की तैयारियों की जानकारी साझा करने के लिए मंगलवार को खेल निदेशालय रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस मौके पर खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड एथलेटिक्स संघ के महासचिव सह SAAF 2025 के आयोजन समिति के संयोजक मधुकांत पाठक ने मीडिया को संबोधित किया.

जानकारी देते खेल निदेशक और SAAF 2025 के आयोजन समिति के संयोजक (ETV Bharat)

प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह रही कि इसी दौरान SAAF एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की आधिकारिक जर्सी का विमोचन किया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह जर्सी इस आयोजन की एकता, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का प्रतीक है.

खेल निदेशक ने बताया कि चैंपियनशिप की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. दक्षिण एशियाई देशों के खिलाड़ियों का रांची पहुंचना शुरू हो गया है. भारत के खिलाड़ियों के साथ-साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव की टीमें 22 अक्टूबर तक रांची पहुंच जाएंगी. खिलाड़ियों के ठहरने, अभ्यास और परिवहन की सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की गई हैं.

4th South Asian Athletics Championships 2025 Official Jersey Released in Ranchi
रांची में SAAF एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की तैयारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा. इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. उद्घाटन और समापन दोनों अवसरों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है. इसके लिए लगभग 500 कलाकारों की टीम, जिसमें कोरियोग्राफर, नर्तक और लोक कलाकार शामिल हैं, जो अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे.

खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है. जिला स्तर पर भी सभी तैयारियों को लेकर समन्वय किया जा रहा है ताकि युवाओं और विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है और उनके ठहरने की व्यवस्था खेलगांव में की गई है.

4th South Asian Athletics Championships 2025 Official Jersey Released in Ranchi
स्टेडियम का जायजा लेते पदाधिकारी (ETV Bharat)

खेल निदेशक ने कहा कि यह आयोजन झारखंड की प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों और SOPs के अनुरूप की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एथलीटों की पूरी बिब लिस्ट आयोजकों और मीडिया के साथ साझा की जा चुकी है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट शामिल हैं.

पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, साथ ही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था होगी, ताकि दुनिया भर के दर्शक रांची से इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को देख सके. इस प्रतियोगिता के दौरान रियल टाइम रिजल्ट और स्कोर अपडेट भी साझा किए जाएंगे.

इस अवसर पर खेल निदेशक शेखर जमुआर ने कहा कि झारखंड को अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर खिलाड़ी और अधिकारी को विश्वस्तरीय अनुभव मिले.

4th South Asian Athletics Championships 2025 Official Jersey Released in Ranchi
SAAF एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की तैयारी (ETV Bharat)

वहीं SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आयोजन समिति के संयोजक मधुकांत पाठक ने कहा कि सभी टीमें उत्साह के साथ रांची पहुंच रही हैं. आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हमारा लक्ष्य है कि यह प्रतियोगिता न सिर्फ सफल हो बल्कि झारखंड की खेल उपलब्धियों में नया अध्याय जोड़ें.

इसे भी पढ़ें- 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स (SAAF) सीनियर चैंपियनशिप 2025 का लोगो, मैस्कॉट और एंथम लॉन्च, झारखंड कर रहा मेजबानी

इसे भी पढे़ं- 4th SAAF साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: रांची में तैयारियों का बजा बिगुल, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

इसे भी पढे़ं- रांची में जोरों पर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत

TAGGED:

झारखंड एथलेटिक्स संघ
SOUTH ASIAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
OFFICIAL JERSEY RELEASED
RANCHI
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.