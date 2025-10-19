ETV Bharat / sports

4th SAAF साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: रांची में तैयारियों का बजा बिगुल, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

झारखंड के खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में आगामी 4th South Asian (SAAF) Athletics Championship 2025 की तैयारियों को लेकर शनिवार को खेल निदेशालय सभागार में एक उच्चस्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस अवसर पर खेल निदेशक शेखर जमुआर, समिति के को-ऑर्डिनेटर मधुकांत पाठक, तकनीकी प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे.

इस मौके पर खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार तथा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) एवं झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है.

जानकारी देते झारखंड के खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुल 6 देशों के 300 खिलाड़ी पहुंचेंगे रांची

उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है कि झारखंड एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. इस चैंपियनशिप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सहित कुल छह देशों के लगभग 300 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.

खेल निदेशक ने बताया कि मोरहाबादी स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है. एथलेटिक ट्रैक, खिलाड़ियों के लिए वार्मअप एरिया, मेडिकल जोन, डोप टेस्टिंग रूम, मीडिया सेंटर और अन्य सभी सुविधाओं को अपडेट किया गया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे आयोजन की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया गया है.

खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था

वहीं झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. सभी देशों की टीमों के आगमन का शेड्यूल भी तय कर लिया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय टीम 21 अक्टूबर को रांची पहुंचेगी, जबकि नेपाल की टीम 22 अक्टूबर को रांची आएगी. अन्य देशों की टीमें 22 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगी. 23 अक्टूबर को सभी देशों के एथलीटों के लिए प्रैक्टिस सेशन आयोजित किया जाएगा.

24 अक्तूबर को उद्घाटन समारोह

चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर की सुबह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे. समारोह में झारखंड की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक पेश की जाएगी. झारखंड की कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से राज्य की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया किया जाएगा.