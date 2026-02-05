ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: 11 नहीं 40 भारतीय खिलाड़ी उतरेंग मैदान में, जानें किस टीम में हैं कितने भारतीय मूल की प्लेयर?

टी20 वर्ल्ड कप में 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी उतरेंग मैदान में ( Etv Bharat )

Indian origin players: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जब 7 फरवरी को ग्रुप स्टेज में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, तो यह आधार कार्ड धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों के बीच मुकाबला होगा. क्योंकि अमेरिकी टीम में भारतीय मूल के 9 खिलाड़ी हैं, जिसका कप्तान भी भारतीय मूल का ही है. ऐसा सिर्फ USA ही की टीम में नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली ज्यादातर नई टीमों में कई भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ में अपने देश को जीताने की कोशिश करेंगे. इस स्टोरी में हम उन्हीं क्रिकेटरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका किसी ना किसी रूप में भारत की धरती से गहरा नाता है. कनाडा टीम में भरतीय प्लेइंग-11

सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ियों के मामले में कनाडा सबसे आगे है, जिसमें 11 खिलाड़ी हैं. उनके कप्तान दिलप्रीत बाजवा, जो पंजाब में जन्मे ऑलराउंडर हैं, से लेकर अनुभवी ओपनर नवनीत धालीवाल, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रविंद्रपाल सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज कंवरपाल ततगुर और श्रेयस मोव्वा तक, ऊपर से नीचे तक सब भारतीय हैं. 22 साल के पंजाब में जन्मे इनके कप्तान दिलप्रीत बाजवा, जो एक जाने-माने पावर-हिटर हैं, उन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 133.22 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं और लोकल टी10 टूर्नामेंट में सिर्फ 18 गेंदों में 50 रन बनाकर दबदबा बनाया. इसके अलावा टीम में लेफ्ट-आर्म स्पिनर अंश पटेल, 19 साल के शानदार युवा युवराज शर्मा, ऑलराउंडर अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा और जसकिरन सिंह टीम भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. कनाडा क्रिकेट टीम (IANS PHOTO) दिलप्रीत बाजवा, नवनीत धालीवाल, रविंद्रपाल सिंह, कंवरपाल ततगुर, श्रेयस मोव्वा, अंश पटेल, युवराज शर्मा, अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा, जसकिरन सिंह USA टीम में 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी

अमेरिका की क्रिकेट टीम में 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. इस टीम में टेक एक्सपर्ट सौरभ नेत्रावलकर सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2024 एडिशन में शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान को बाहर करने का श्रेय दिया जाता है. नेत्रावलकर, 2010 में इंडिया U-19 टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी थे. मुंबई के साथ थोड़े समय घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद, वह मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए और अभी ओरेकल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं. वह 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाला सुपर ओवर फेंकने के बाद ग्लोबल सेंसेशन बन गए, जिससे यह साबित हुआ कि हाई-स्ट्रेस कॉर्पोरेट जॉब भी वर्ल्ड कप के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती. अमेरिका क्रिकेट टीम (IANS PHOTO) गुजरात के आनंद में जन्मे मोनांक पटेल ने अक्षर पटेल जैसे सितारों के साथ गुजरात की U-19 टीम के लिए खेला. सीनियर भारतीय टीम में जगह न मिलने पर, वह 2014 में USA चले गए. अब वो यूएसए टीम के कप्तान के तौर पर, उन्होंने 2024 के ऐतिहासिक कैंपेन का नेतृत्व किया जिसमें USA ने पाकिस्तान को हराया. शुभम रंजने और संजय कृष्णमूर्ति जैसे नए खिलाड़ियों ने इस संख्या को और मजबूत किया. ये दोनों अमेरिका के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. रंजने एक हाई-लेवल भारतीय घरेलू क्रिकेटर का क्लासिक उदाहरण हैं जिन्हें अमेरिका में नया जीवन मिला. वह मुंबई और बाद में गोवा के लिए एक मजबूत खिलाड़ी थे. वह IPL में मशहूर हुए, जहां वह 2019 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे. उन्होंने दलीप ट्रॉफी में इंडिया ब्लू का भी प्रतिनिधित्व किया. अमेरिका जाने के बाद, उन्होंने सिएटल थंडरबर्ड्स के लिए माइनर लीग क्रिकेट (MiLC) में शानदार प्रदर्शन किया. अपनी तीन साल की रेजिडेंसी की शर्त पूरी करने के बाद, वह 2025 के आखिर में नेशनल टीम में शामिल हुए. रंजने एक आक्रामक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज और एक उपयोगी दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं. वह फिनिशर की भूमिका निभाते हैं जिसकी कमी USA को पहले महसूस होती थी. इसके अलावा, वह वसंत रंजने के पोते हैं, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में भारत के लिए सात टेस्ट खेले थे, जिससे वह दो अलग-अलग देशों में तीसरी पीढ़ी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं. इस बीच, संजय कृष्णमूर्ति एक एकेडमिक जीनियस हैं जो एलीट स्पोर्ट्स को हाई-लेवल पढ़ाई के साथ बैलेंस करते हैं. उनका जन्म अमेरिका में बेंगलुरु के माता-पिता के घर हुआ था, उन्होंने अपने बचपन के कई साल कर्नाटक के कॉम्पिटिटिव क्रिकेट सर्किट में ट्रेनिंग करते हुए बिताए, जिसके बाद वह कैलिफोर्निया लौट आए. उन्होंने 2024-25 में नीदरलैंड्स की टूरिंग टीम के खिलाफ एक बड़ी सेंचुरी बनाकर नेशनल लेवल पर ध्यान खींचा. वह एक शानदार टॉप-ऑर्डर बैट्समैन और एक सटीक लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं. उन्हें टीम में युवा खिलाड़ियों का टैक्टिकल दिमाग माना जाता है. फाइनल 15-सदस्यीय टीम में उनके शामिल होने से USA की टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या 9 हो गई. इसके अलावा हरमीत सिंह, पूर्व इंडिया U-19 और मुंबई स्पिनर, मिलिंद कुमार, पूर्व दिल्ली और RCB मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन, साईतेजा मुक्कामाला, युवा टॉप-ऑर्डर बैट्समैन, जेसी सिंह, राइट-आर्म मीडियम-फास्ट बॉलर और नोस्थुश केंजिगे, लेफ्ट-आर्म स्पिनर, टीम में अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं. सौरभ नेत्रावलकर, मोनांक पटेल, शुभम रंजने, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला, जेसी सिंह, नोस्थुश केंजिगे UAE टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी

UAE टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय घरेलू एज-ग्रुप क्रिकेट में अपने टेक्निकल स्किल्स को निखारा है. कुछ जाने-माने नाम हैं जिसमें अलीशान शराफू, मिडिल-ऑर्डर के मुख्य खिलाड़ी, आर्यन शर्मा, विकेटकीपर-बल्लेबाज, सिमरनजीत सिंह, लुधियाना में जन्मे बाएं हाथ के स्पिनर, रोहतक के मयंक कुमार, ओपनिंग बल्लेबाज, पुणे में जन्मे ऑलराउंडर ध्रुव पराशर, ऑलराउंडर हर्षित कौशिक, और बल्लेबाज/कीपर मयंक चौधरी के नाम शामिल हैं. यूएई क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)