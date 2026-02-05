टी20 वर्ल्ड कप: 11 नहीं 40 भारतीय खिलाड़ी उतरेंग मैदान में, जानें किस टीम में हैं कितने भारतीय मूल की प्लेयर?
Indian origin players: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अलग-अलग देशों की टीमों से 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे.
Published : February 5, 2026 at 5:34 PM IST
Indian origin players: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जब 7 फरवरी को ग्रुप स्टेज में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, तो यह आधार कार्ड धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों के बीच मुकाबला होगा. क्योंकि अमेरिकी टीम में भारतीय मूल के 9 खिलाड़ी हैं, जिसका कप्तान भी भारतीय मूल का ही है. ऐसा सिर्फ USA ही की टीम में नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली ज्यादातर नई टीमों में कई भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ में अपने देश को जीताने की कोशिश करेंगे. इस स्टोरी में हम उन्हीं क्रिकेटरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका किसी ना किसी रूप में भारत की धरती से गहरा नाता है.
कनाडा टीम में भरतीय प्लेइंग-11
सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ियों के मामले में कनाडा सबसे आगे है, जिसमें 11 खिलाड़ी हैं. उनके कप्तान दिलप्रीत बाजवा, जो पंजाब में जन्मे ऑलराउंडर हैं, से लेकर अनुभवी ओपनर नवनीत धालीवाल, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रविंद्रपाल सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज कंवरपाल ततगुर और श्रेयस मोव्वा तक, ऊपर से नीचे तक सब भारतीय हैं.
22 साल के पंजाब में जन्मे इनके कप्तान दिलप्रीत बाजवा, जो एक जाने-माने पावर-हिटर हैं, उन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 133.22 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं और लोकल टी10 टूर्नामेंट में सिर्फ 18 गेंदों में 50 रन बनाकर दबदबा बनाया. इसके अलावा टीम में लेफ्ट-आर्म स्पिनर अंश पटेल, 19 साल के शानदार युवा युवराज शर्मा, ऑलराउंडर अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा और जसकिरन सिंह टीम भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं.
दिलप्रीत बाजवा, नवनीत धालीवाल, रविंद्रपाल सिंह, कंवरपाल ततगुर, श्रेयस मोव्वा, अंश पटेल, युवराज शर्मा, अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा, जसकिरन सिंह
USA टीम में 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी
अमेरिका की क्रिकेट टीम में 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. इस टीम में टेक एक्सपर्ट सौरभ नेत्रावलकर सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2024 एडिशन में शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान को बाहर करने का श्रेय दिया जाता है.
नेत्रावलकर, 2010 में इंडिया U-19 टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी थे. मुंबई के साथ थोड़े समय घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद, वह मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए और अभी ओरेकल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं. वह 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाला सुपर ओवर फेंकने के बाद ग्लोबल सेंसेशन बन गए, जिससे यह साबित हुआ कि हाई-स्ट्रेस कॉर्पोरेट जॉब भी वर्ल्ड कप के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती.
गुजरात के आनंद में जन्मे मोनांक पटेल ने अक्षर पटेल जैसे सितारों के साथ गुजरात की U-19 टीम के लिए खेला. सीनियर भारतीय टीम में जगह न मिलने पर, वह 2014 में USA चले गए. अब वो यूएसए टीम के कप्तान के तौर पर, उन्होंने 2024 के ऐतिहासिक कैंपेन का नेतृत्व किया जिसमें USA ने पाकिस्तान को हराया.
शुभम रंजने और संजय कृष्णमूर्ति जैसे नए खिलाड़ियों ने इस संख्या को और मजबूत किया. ये दोनों अमेरिका के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. रंजने एक हाई-लेवल भारतीय घरेलू क्रिकेटर का क्लासिक उदाहरण हैं जिन्हें अमेरिका में नया जीवन मिला. वह मुंबई और बाद में गोवा के लिए एक मजबूत खिलाड़ी थे. वह IPL में मशहूर हुए, जहां वह 2019 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे.
उन्होंने दलीप ट्रॉफी में इंडिया ब्लू का भी प्रतिनिधित्व किया. अमेरिका जाने के बाद, उन्होंने सिएटल थंडरबर्ड्स के लिए माइनर लीग क्रिकेट (MiLC) में शानदार प्रदर्शन किया. अपनी तीन साल की रेजिडेंसी की शर्त पूरी करने के बाद, वह 2025 के आखिर में नेशनल टीम में शामिल हुए.
रंजने एक आक्रामक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज और एक उपयोगी दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं. वह फिनिशर की भूमिका निभाते हैं जिसकी कमी USA को पहले महसूस होती थी. इसके अलावा, वह वसंत रंजने के पोते हैं, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में भारत के लिए सात टेस्ट खेले थे, जिससे वह दो अलग-अलग देशों में तीसरी पीढ़ी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं.
इस बीच, संजय कृष्णमूर्ति एक एकेडमिक जीनियस हैं जो एलीट स्पोर्ट्स को हाई-लेवल पढ़ाई के साथ बैलेंस करते हैं. उनका जन्म अमेरिका में बेंगलुरु के माता-पिता के घर हुआ था, उन्होंने अपने बचपन के कई साल कर्नाटक के कॉम्पिटिटिव क्रिकेट सर्किट में ट्रेनिंग करते हुए बिताए, जिसके बाद वह कैलिफोर्निया लौट आए. उन्होंने 2024-25 में नीदरलैंड्स की टूरिंग टीम के खिलाफ एक बड़ी सेंचुरी बनाकर नेशनल लेवल पर ध्यान खींचा. वह एक शानदार टॉप-ऑर्डर बैट्समैन और एक सटीक लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं. उन्हें टीम में युवा खिलाड़ियों का टैक्टिकल दिमाग माना जाता है.
फाइनल 15-सदस्यीय टीम में उनके शामिल होने से USA की टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या 9 हो गई. इसके अलावा हरमीत सिंह, पूर्व इंडिया U-19 और मुंबई स्पिनर, मिलिंद कुमार, पूर्व दिल्ली और RCB मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन, साईतेजा मुक्कामाला, युवा टॉप-ऑर्डर बैट्समैन, जेसी सिंह, राइट-आर्म मीडियम-फास्ट बॉलर और नोस्थुश केंजिगे, लेफ्ट-आर्म स्पिनर, टीम में अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं.
सौरभ नेत्रावलकर, मोनांक पटेल, शुभम रंजने, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला, जेसी सिंह, नोस्थुश केंजिगे
UAE टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी
UAE टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय घरेलू एज-ग्रुप क्रिकेट में अपने टेक्निकल स्किल्स को निखारा है. कुछ जाने-माने नाम हैं जिसमें अलीशान शराफू, मिडिल-ऑर्डर के मुख्य खिलाड़ी, आर्यन शर्मा, विकेटकीपर-बल्लेबाज, सिमरनजीत सिंह, लुधियाना में जन्मे बाएं हाथ के स्पिनर, रोहतक के मयंक कुमार, ओपनिंग बल्लेबाज, पुणे में जन्मे ऑलराउंडर ध्रुव पराशर, ऑलराउंडर हर्षित कौशिक, और बल्लेबाज/कीपर मयंक चौधरी के नाम शामिल हैं.
अलीशान शराफू, आर्यन शर्मा, सिमरनजीत सिंह, मयंक कुमार, ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक, रोहिद्द सिंह.
ओमान की टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी
ओमान की लीडरशिप और मुख्य टीम में ज्यादातर भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. कप्तान जतिंदर सिंह उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज विनायक शुक्ला (उप-कप्तान) और ऑफ-स्पिनर जय ओडिद्रा भी हैं.
लुधियाना में जन्मे, जतिंदर सिंह 2003 में अपने पिता की रॉयल ओमान पुलिस में नौकरी के कारण ओमान चले गए. उन्होंने शुरू में एक कॉर्पोरेट नौकरी करते हुए मस्कट क्रिकेट क्लब के लिए खेला. एक आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज जो सूर्यकुमार यादव-स्टाइल 360-डिग्री शॉट्स और अपने ट्रेडमार्क थाई-फाइव सेलिब्रेशन के लिए मशहूर है, वह 2021 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने इनोवेटिव स्कूप्स और रैंप के लिए वायरल सेंसेशन बन गया था. वह 1,500 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले ओमानी खिलाड़ी हैं.
जनवरी 2026 में, उन्हें कप्तान बनाया गया, उप-कप्तान विनायक शुक्ला मिडिल ऑर्डर के टैक्टिकल एंकर और स्टंप के पीछे मुख्य खिलाड़ी हैं. वाराणसी के रहने वाले विनायक भारत में एज-ग्रुप क्रिकेट खेलने के बाद प्रोफेशनल मौके तलाशने के लिए मिडिल ईस्ट चले गए. दबाव में शांत रहने के लिए जाने जाने वाले एक क्लासिकल विकेटकीपर-बल्लेबाज. वह अक्सर फिनिशर होते हैं जो ओमान को मुश्किल रन चेज में जीत दिलाते हैं.
इसके अलावा जय ओडेदरा, स्पिन स्पेशलिस्ट जो अपनी भारतीय जड़ों के जरिए उपमहाद्वीप की कंडीशंस की जरूरी लोकल जानकारी देते हैं. मूल रूप से पोरबंदर के रहने वाले जय का सौराष्ट्र क्रिकेट कल्चर से गहरा नाता है, जो हाई-क्वालिटी स्पिनर्स पैदा करने के लिए मशहूर है.
उनके साथी खिलाड़ी उन्हें अक्सर "इकोनॉमिस्ट" कहते हैं क्योंकि वह टॉप-टियर देशों के खिलाफ भी शायद ही कभी प्रति ओवर 6 से ज़्यादा रन देते हैं. उन्होंने 2026 क्वालिफायर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, UAE के खिलाफ अहम विकेट लिए. इस वर्ल्ड कप में, उनसे पालेकेले की स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर आकिब इलियास के मुख्य स्पिन पार्टनर होने की उम्मीद है.
करण सोनावले मुंबई के रहने वाले एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं. उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और वह अपनी आक्रामक बैटिंग और काम की ऑफ-स्पिन के लिए जाने जाते हैं. जितेन रामानंदी, जो गुजरात के एक छोटे से गांव से आते हैं, पहले अंडर-19 लेवल पर बड़ौदा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वह फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण 2019 में ओमान चले गए और 2025 में नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया. समय श्रीवास्तव, जो भोपाल के रहने वाले हैं, टीम के मुख्य स्पिन ऑप्शंस में से एक हैं. भारत से आने के बाद वह ओमान के डोमेस्टिक रैंक में तेजी से आगे बढ़े.
जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, अषीश ओडेदरा, जय ओडेदरा, करण सोनावले, जितेन रामानंदी, वासिम अली.
दूसरी टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी
न्यूजीलैंड
हम सभी न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र और लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के बारे में जानते हैं. मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले रचिन का नाम उनके पिता ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर (रा+चिन) के नाम पर रखा है. लुधियाना में जन्मे इंदरबीर (ईश) सिंह सोढ़ी चार साल की उम्र में ऑकलैंड चले गए. वह बड़े होकर तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन लंबाई बढ़ने के कारण वह तेज गेंदबाजी के लिए बहुत दुबले-पतले हो गए, इसलिए उन्होंने लेग-स्पिन गेंदबाजी शुरू कर दी. वह ड्रेसिंग रूम में एक जाने-माने रैपर भी हैं. मैदान पर, वह टी20 के दिग्गज हैं, और उन कुछ गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा T20I विकेट लिए हैं.
रचिन रवींद्र, ईश सिंह सोढ़ी
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और उन्हें फिनिशर और पार्टनरशिप तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है. एक कट्टर हिंदू होने के नाते, केशव अपने बल्ले पर ओम का स्टिकर लगाते हैं. वह दशकों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करने वाले पहले स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और वर्तमान में T20 साइकिल में प्रवेश करने वाले दुनिया के नंबर वन ODI गेंदबाज हैं.
केशव महाराज
नीदरलैंड्स, वेस्टइंडीज और इटली
दूसरी ओर, दो बार की टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम में बांए हाथ के स्पिनर गुड़ाकेश मोती है. वहीं नीदरलैंड्स के पास ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त और ओपनर विक्रमजीत सिंह (वर्ल्ड कप टीम में नहीं) हैं, जबकि क्रिकेट में कदम रख रहे इटली के पास तेज गेंदबाज जसप्रीत सिंह हैं.
पंजाब के चीमा खुर्द में जन्मे विक्रमजीत के दादा 80 के दशक में शरणार्थी के तौर पर नीदरलैंड्स चले गए थे. विक्रमजीत ने शुरू में परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम किया, जबकि एमस्टेलवीन के VRA क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग ली. वह एक मजबूत, बाएं हाथ के ओपनर हैं जो क्विंटन डी कॉक की तरह खेलते हैं. उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और तेज गेंदबाजी के खिलाफ अपनी निडरता के लिए जाने जाते हैं.
आर्यन दत्त के माता-पिता 80 के दशक के आखिर में होशियारपुर से नीदरलैंड्स चले गए थे. सिर्फ 22 साल के होने के बावजूद, वह एक शानदार गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने हाल के सालों में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को आउट किया है. वह एक दुर्लभ ऑफ-स्पिनर हैं जो पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं।
जहां तक जसप्रीत की बात है, वह किशोरावस्था में इटली चले गए थे. वह ब्रेशिया और बर्गमो के इतालवी डेयरी फार्मिंग क्षेत्रों में पंजाबी समुदाय के बीच बढ़ते क्रिकेट का नतीजा हैं. वह एक तेज गेंदबाज हैं जो रेगुलर 140+ किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंद फेंकते हैं, वह इटली के क्वालिफिकेशन कैंपेन के हीरो थे, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ़ पाच विकेट लेकर अपनी टीम की जगह पक्की की.