IPL 2027 तक टीम इंडिया खेलेगी 37 इंटरनेशनल मैच, जानें कब-कहां और किस टीम से होगा मुकाबला ?
IPL 2027 तक टीम इंडिया 14 वनडे, 16 टी20 और 7 टेस्ट मैच खेलने वाली है.
Published : September 10, 2026 at 5:12 PM IST
Team India schedule: भारतीय क्रिकेट फैंस को IPL 2027 तक काफी ज्यादा इंटरनेशनल मैच देखने को मिलने वाले हैं. क्योंकि टीम इंडिया के लिए अगले 6 महीने काफी ज्यादा मैच हैं. जिसमें वो वर्ल्ड की टॉप टीमों के खिलाफ मैदान में उतरेगी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 से फरवरी 2027 तक भारतीय टीम का आधिकारिक शेड्यूल भी जारी कर दिया है. जिसके तहत टीम इंडिया को IPL 2027 तक तीनों फॉर्मेट में कुल 37 मैच खेलने हैं.
अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम इंडिया को इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा 14 वनडे मैच खेलने हैं. इसलिए फैंस को रोको (विराट और रोहित) की जोड़ी को भी देखने को मिलेगी. जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलने का फैसला किया है. इसके अलावा टीम इंडिया इस दौरान 16 टी20 और 7 टेस्ट मैच भी खेलने वाली है.
भारत का अफगानिस्तान दौरा
टीम इंडिया 13 से 17 सितंबर के बीच अफगानिस्तान के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज का होस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है. लेकिन ये तीनों मैच भारत की राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
वेस्टइंडीज का भारत दौरा
इसके बाद भारतीय टीम 27 सितंबर से 16 अक्टूबर तक घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज का सामना करेगी. जिसमें 3 वनडे और 5 टी20 मैच शामिल हैं.
भारत का न्यूजीलैंड दौरा
न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल टूर होने वाला है. इस दौरे पर टीम इंडिया कुल 12 मैच खेलेगी. जिसमें 2 टेस्ट, 5 वनडे और 5 टी20 शामिल है. ये टूर 22 अक्टूबर से शुरू होगा और 1 दिसंबर को खत्म होगा. इस सीरीज की शुरुआत T20 मैच के साथ होगी. उसके बाद वनडे और टेस्ट मैच खेले जाएंगे. भारत 2019 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और 2022 के बाद पहली बार व्हाइट-बॉल की सीरीज मैच खेलेगा.
Team India schedule till IPL 2027. pic.twitter.com/nMm95BpWDe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 9, 2026
श्रीलंका का भारत दौरा
न्यूजीलैंड से ऐतिहासिक दौरा खत्म करने के बाद भारतीय टीम अपने वतन में श्रीलंका की मेजबानी करेगी. जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे. ये टूर 13 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जारी रहेगा. जो की 2026 में टीम इंडिया की आखिरी सीरीज होगा.
जिम्बाब्वे का भारत दौरा
भारतीय टीम 2027 की शुरुआत जिम्बाब्वे की मेजबानी के साथ करेगी. 3 से 9 जनवरी तक दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. जो कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं.
ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा
ये वर्ष 2027 का सबसे बड़ा और अहम दौरा होगा. जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी. ये टूर 21 जनवरी को शुरू होगा और 2 मार्च को खत्म होगा. इस सीरीज के खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ी IPL 2027 में बिजी हो जाएंगे.