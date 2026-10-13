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36 वर्षीय ICC अंपायर का हुआ निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत, जय शाह ने जताया शोक

जिम्बाब्वे की पूर्व क्रिकेटर और अंपायर सारा डाम्बानेवाना का निधन ( Getty images )

ICC Umpire Passes Away: क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर जिम्बाब्वे से आ रही है. जहां कि एक पूर्व क्रिकेटर और ICC अंपायर सारा डाम्बानेवाना का 36 साल की उम्र में निधन हो गया. वो कुछ समय से बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थीं. ICC ने सारा डाम्बानेवाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है, और उनके परिवार, दोस्तों, साथियों और जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.