36 वर्षीय ICC अंपायर का हुआ निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत, जय शाह ने जताया शोक
जिम्बाब्वे की पूर्व क्रिकेटर और अंपायर सारा डाम्बानेवाना ने 72 इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग की.
Published : October 13, 2026 at 2:17 PM IST
ICC Umpire Passes Away: क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर जिम्बाब्वे से आ रही है. जहां कि एक पूर्व क्रिकेटर और ICC अंपायर सारा डाम्बानेवाना का 36 साल की उम्र में निधन हो गया. वो कुछ समय से बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थीं. ICC ने सारा डाम्बानेवाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है, और उनके परिवार, दोस्तों, साथियों और जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.
जय शाह ने जताया शोक
ICC चेयरमैन जय शाह ने भी सारा के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'सारा डाम्बानेवाना के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है. मैदान पर जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करने से लेकर इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर इतिहास रचने तक का सारा का सफर प्रेरणादायक था, और उनकी उपलब्धियों ने और अधिक महिलाओं के लिए क्रिकेट में अंपायरिंग का करियर बनाने का रास्ता तैयार किया.'
Remembering Sarah Dambanevana. May her legacy live on. 🕊️ https://t.co/HHpfbA8C1P— Zimbabwe Cricket - Women (@zimbabwewomen) October 13, 2026
जय शाह ने आगे कहा, 'खेल में उनके योगदान को हमेशा बहुत सम्मान के साथ याद किया जाएगा और वे ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. ICC की ओर से, मैं इस मुश्किल समय में उनके परिवार, दोस्तों, साथियों और जिम्बाब्वे क्रिकेट समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'
ZC mourns pioneering umpire Sarah Dambanevana Details 🔽 https://t.co/IwtNxa5Qif— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 12, 2026
सारा डाम्बानेवाना का करियर
सारा ने 2009 से 2014 तक अपने देश के लिए क्रिकेट खेला. इसके बाद उन्होंने अंपायरिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया. जहां उन्होंने इतिहास रच दिया. वह ICC डेवलपमेंट अंपायर्स पैनल में शामिल होने वाली जिम्बाब्वे की पहली महिला अंपायर बनीं. उन्हें जनवरी 2023 में ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप में पहली बार ICC की ओर से अंपायर नियुक्त किया गया. उसके बाद उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अंपायर के तौर पर चुना गया. उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भी अंपायरिंग की. सारा डाम्बानेवाना ने अपने करिया में कुल 72 सीनियर इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग की, जिनमें 10 पुरुष T20I, 14 महिला ODI और 48 महिला T20I मैच शामिल थे.