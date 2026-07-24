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उत्तराखंड में शतरंज प्रतियोगिता, भारत-नेपाल के 300 खिलाड़ी आमने-सामने, विजेता को मिलेंगे चार लाख

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में गुरुवार को प्रथम स्वर्गीय धीरज सिंह रघुवंशी मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ. चार दिनों तक चलने वाली इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भारत और नेपाल के लगभग 300 खिलाड़ी अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किया. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संदेश दिया और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

इस मौके पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं. इस प्रतियोगिता में नेपाल के खिलाड़ियों की भागीदारी इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है, जो जनपद उधम सिंह नगर के लिए गर्व की बात है.

उन्होंने कहा कि मनोज सरकार स्टेडियम में पहली बार इस स्तर की शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इसके लिए देवभूमि शतरंज एसोसिएशन बधाई का पात्र है. जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ मुकाबले खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्षता और अनुशासन है. उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि प्रतियोगिता के दौरान यदि किसी भी प्रकार की समस्या या असुविधा सामने आती है तो जिला प्रशासन उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा, ताकि सभी खिलाड़ी बेहतर वातावरण में अपना प्रदर्शन कर सकें.

कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राहुल सिंह बोहरा और कुणाल सिंह नेगी को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया. दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं और उनके प्रयासों से प्रदेश का गौरव बढ़ा है.