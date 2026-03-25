व्हीलचेयर पर तलवारबाजी का रोमांच: जयपुर में शुरू हुई दूसरी नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप
नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप में देशभर से करीब 250 खिलाड़ी पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे.
Published : March 25, 2026 at 5:24 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार से दूसरी नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ. इस अनूठी प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 250 दिव्यांग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. व्हीलचेयर पर तलवारबाजी वाले इस खेल में खिलाड़ियों की फुर्ती, संतुलन और साहस देखने लायक है.
आयोजन महावीर सैनी का कहना है कि पहली बार जयपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है. इससे पहले उड़ीसा में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. उनका कहना है कि प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में मुकाबले हो रहे हैं, जहां खिलाड़ी फ्लेरेट, एपी और सेबर जैसी विभिन्न कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं. व्हीलचेयर फेंसिंग में खिलाड़ी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे तलवारबाजी करते हैं, जिसमें तेज प्रतिक्रिया, रणनीति और सटीक निशाना बेहद महत्वपूर्ण होता है. यह खेल न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेता है.
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पदकों के लिए अपनी दावेदारी: दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप के जरिए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी, जिन्हें आगे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसले और जुनून से सजी इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 250 खिलाड़ी पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे. प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों का वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) किया गया, जिसमें विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट्स की टीम ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया. इसी आधार पर खिलाड़ियों को कैटेगरी A और B में रखा गया, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके.
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8 फेंसिंग प्लेटफॉर्म तैयार: आयोजन के लिए स्टेडियम में आठ फेंसिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं. पहले दिन प्रतियोगिता में सेबर पुरुष व्यक्तिगत (ए कैटेगरी), सेबर पुरुष टीम और महिला वर्ग की व्यक्तिगत फॉयल स्पर्धाएं होंगी. इस प्रतियोगिता में ऐसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो या तो एक्सीडेंट के कारण दिव्यांग हो गए या फिर जन्म से ही दिव्यांग हैं. पैरा तलवारबाजी 25 से 27 मार्च तक आयोजित होगी.