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29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता: बिरसा मुंडा स्टेडियम में जुटेंगे देशभर के दिग्गज एथलीट

प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पदाधिकारी और अंतरराष्ट्रीय एथलीट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है. मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 22 से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जाएगा.

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के निर्देश पर झारखंड एथलेटिक्स संघ, खेल विभाग और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के करीब 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.

जानकारी देते साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष, एएफआई के पदाधिकारी और अंतरराष्ट्रीय स्थर के एथलीट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रतियोगिता को लेकर झारखंड एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई. प्रेस वार्ता में साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन (SAAF) के अध्यक्ष डॉ. ललित भनोट, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट तेजस्विन शंकर, अनिमेष कुजूर और जयकुमार मौजूद रहे. सभी ने इस प्रतियोगिता को भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की.

कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लेंगे भाग

आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता में कई ओलंपियन, एशियन गेम्स पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं. प्रतियोगिता केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, बल्कि आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन का भी प्रमुख आधार बनेगी. इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो और एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए किया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में SAAF के अध्यक्ष डॉ. ललित भनोट ने बताया कि रांची में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होगी. उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वर्ल्ड एथलेटिक्स के दिशा-निर्देशों के तहत जेंडर टेस्टिंग से जुड़ी नई व्यवस्था लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से जीन टेस्ट डीएम (DSD) नियम लागू किया गया है और भारत में इसकी शुरुआत इसी टूर्नामेंट से की जा रही है.

वर्ल्ड एथलेटिक्स की गाइडलाइन के अनुसार खिलाड़ियों के बीच पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नई टेस्टिंग व्यवस्था लागू की जा रही है. भारत में पहली बार इस टूर्नामेंट से इसकी शुरुआत होने जा रही है. आने वाले समय में डीएनए टेस्ट की भी योजना है, जो पूरी तरह वर्ल्ड एथलेटिक्स के मानकों के अनुरूप होगी. यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ा कदम है. -डॉ. ललित भनोट, अध्यक्ष, SAAF.

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में खेल का माहौल तेजी से विकसित हो रहा है और रांची राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए लगातार बेहतर केंद्र बनती जा रही है. बिरसा मुंडा स्टेडियम की सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने सराहना की.

प्रतिभा दिखाने का अवसरः तेजस्विन शंकर

इस दौरान अंतरराष्ट्रीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मंच देती हैं. उन्होंने कहा कि रांची में खिलाड़ियों के लिए अच्छा माहौल तैयार किया गया है और यहां होने वाली प्रतिस्पर्धा काफी चुनौतीपूर्ण होगी.