28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, पहले दिन छत्तीसगढ़ का दबदबा, उत्तराखंड की बेटियां भी छाईं

वन खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन छत्तीसगढ़ 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीतकर पहले और उत्तराखंड 1 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ पांचवें स्थान पर

28TH ALL INDIA FOREST SPORTS
वन खेलकूद प्रतियोगिता का सीएम धामी ने किया शुभारंभ (Photo @ CM Dhami Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 9:47 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में वनों के वीरों का खेल महाकुंभ शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी देहरादून पहुंचे हैं. खास बात यह है कि इन खेलों में पहली बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा वन विभाग से जुड़े संस्थानों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.

28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 शुरू: अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के पहले दिन छत्तीसगढ़ ने अपना दबदबा बरकरार रखा है. हालांकि उत्तराखंड की बेटियों ने भी दमखम दिखाते हुए राज्य को मेडल्स दिलाए. खेलों की शुरुआत प्रदेश के लिए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल के साथ हुई है. इस तरह उत्तराखंड पहले दिन पदक तालिका में पांचवा स्थान हासिल कर संतोषजनक स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा.

देहरादून में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ (Video- ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वन खेलकूद का शुभारंभ: उत्तराखंड में पांच दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है. प्रतियोगिता के पहले दिन देहरादून में एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, शतरंज, कैरम, फुटबॉल, लॉन टेनिस, स्क्वैश, रसा कसी, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग और क्रिकेट की अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इनमें विभिन्न राज्यों की टीमों ने खूब दमखम दिखाया.

पहले दिन उत्तराखंड की बेटियों ने दिखाया दम: अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन ही उत्तराखंड की बेटियों ने अपनी ताकत दिखा दी. पहले दिन पदक तालिका में इन बेटियों ने प्रदेश को पांचवां स्थान दिलाया. उत्तराखंड को वेट लिफ्टिंग में सोनम फर्स्वाण ने गोल्ड मेडल दिलाया. सोनम वेटलिफ्टिंग के 58 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड पाने में कामयाब रहीं. इसमें तमिलनाडु ने सिल्वर तो छत्तीसगढ़ ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

सोनम और नव्या ने वेटलिफ्टिंग में जीते मेडल: उत्तराखंड को पहले दिन दूसरा मेडल भी वेटलिफ्टिंग में ही मिला. वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम महिला वर्ग में नव्या पांडे ने सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की. इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की हिमानी ने गोल्ड मेडल जीता. छत्तीसगढ़ की मंजूलता ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इस तरह उत्तराखंड को वेट लिफ्टिंग में ही इन दो बेटियों ने दो मेडल दिलवाये हैं.

पहले दिन छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार: उधर दूसरी तरफ प्रतियोगिता के पहले दिन छत्तीसगढ़ ने अपना दबदबा बरकरार रखा है. दरअसल छत्तीसगढ़ 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का चैंपियन रहा है. तब प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था. छत्तीसगढ़ इन खेलों की मेजबानी कर रहा था लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे इन खेलों में भी पहले दिन छत्तीसगढ़ ने जमकर पदक जीते हैं.

छत्तीसगढ़ ने पहले दिन 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते: वन खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन छत्तीसगढ़ 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीतकर पहला स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा है. इसी तरह कर्नाटक ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज पाकर पदक तालिका में दूसरा स्थान बनाया है. पदक तालिका में तीसरा नंबर महाराष्ट्र का रहा है. महाराष्ट्र ने पहले दिन एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज हासिल किये हैं. चौथे नंबर पर केरल रहा है, जिसने एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज हासिल किया है. केरल 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में पदक तालिका के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहने वाला राज्य था. फिलहाल उत्तराखंड में पहले दिन केरल पदक के लिहाज से चौथे नंबर पर रहा है.

पदक तालिका में 5वें नंबर पर है उत्तराखंड: पदक तालिका में देखें तो पांचवा नंबर उत्तराखंड का दिखाई देता है. छठे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिसको फिलहाल एक सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा है. हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुई इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहने वाला राज्य था. तमिलनाडु को भी एक सिल्वर मिला है और वह पदक तालिका में सातवें नंबर पर है.

ऐसे मिल रहे हैं प्वाइंट: प्रतियोगिता में नियम के हिसाब से गोल्ड मेडल के लिए 5 प्वाइंट, सिल्वर मेडल के लिए 3 प्वाइंट और ब्रॉन्ज मेडल के लिए दो प्वाइंट तय किए गए हैं. उधर टीम वाले खेलों में गोल्ड मेडल के लिए 10 प्वाइंट्स सिल्वर मेडल के लिए 6 प्वाइंट और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 4 प्वाइंट तय किए गए हैं.

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 42 टीमें ले रहीं भाग: उत्तराखंड में आयोजित 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर की 42 टीमें हिस्सा ले रही हैं. खेलों के महाआयोजन को इस रूप में समझा जा सकता है कि इन खेलों में शामिल होने के लिए देहरादून में 3,380 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं. बड़ी बात यह है कि इनमें 708 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं.

सीएम ने राज्य के रजत जयंती वर्ष पर बेहतरीन प्रयास बताया: इस प्रतियोगिता के लिए देश के 30 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों के खिलाड़ी देहरादून पहुंचे हैं. प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर वन विभाग का इसे बेहतरीन प्रयास बताया. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री खेलो इंडिया का संदेश दे रहे हैं. ऐसे में वन रक्षकों के खेलों का ये आयोजन सराहनीय है. बेहतर फिटनेस के लिहाज से भी आयोजन बेहद खास है.

छत्तीसगढ़ का है सबसे बड़ा दल: उत्तराखंड में खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल छत्तीसगढ़ राज्य का है. छत्तीसगढ़ राज्य से 253 सदस्य देहरादून पहुंचे हैं. इसके बाद कर्नाटक से 225 सदस्यों का दल देहरादून आया है. तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 202 सदस्य राज्य में आए हैं. जहां तक उत्तराखंड का सवाल है तो प्रदेश से कुल 193 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें 51 महिला खिलाड़ी शामिल हैं.

50 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भी ले रहे हैं भाग: इन खेलों की सबसे खास बात यह है कि देशभर के वन विभाग से जुड़े करीब 626 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है. इसी तरह 30 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की संख्या 857 है.

वन मंत्री ने बताया वन रक्षकों का अद्भुत समागम: इस मौके पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि-

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करना राज्य के लिए गर्व की बात है. इसके लिए उत्तराखंड वन विभाग ने बेहद भव्य तैयारियां की हैं. ये खेल वन रक्षकों का अद्भुत समागम है. इससे तमाम राज्यों में वनों को लेकर मौजूदा स्थितियों पर न केवल आपसी समन्वय होता है, बल्कि विचारों का आदान-प्रदान भी हो पाता है. साथ ही शारीरिक दक्षता के साथ यह खेल बेहतर फिटनेस का भी संदेश देते हैं.
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री उत्तराखंड-

खिलाड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, ड्रोन शो रहा आकर्षण का केंद्र: अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान न केवल खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई, बल्कि यहां हुए ड्रोन शो ने भी सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया. खेल मैदान पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो पूरा ग्राउंड गुलाब की पंखुड़ियां से सजा हुआ दिखाई दिया. इसके बाद यहां ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, जिसे देखकर हर कोई इस तस्वीर को अपने मोबाइल पर लेने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया.
