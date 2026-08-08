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25 साल की उम्र में ही क्रिकेटर ने लिया संन्यास, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज का चौंकाने वाला फैसला

टर्नर ने 2024 के आखिर में इंग्लैंड के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान दो वनडे और दो T20 मैच खेले. जिसमें उन्होंने तीन विकेट लिए. हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने क्लब के लिए सभी फॉर्मेट में 53 मैचों में 97 विकेट लिए. टर्नर ने 10 फर्स्ट-क्लास मैच, 19 लिस्ट A मैच और 35 T20 मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने क्रमशः 25, 37 और 48 विकेट लिए हैं.

John Turner Retirement: क्रिकेट की दुनिया में 30 साल की उम्र से पहले संन्यास की घोषणा करना कम ही देखने को मिलता है. लेकिन इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज जॉन टर्नर, जो भविष्य में अपने देश का नाम रोशन कर सकता था, ने 25 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया. टर्नर ने ये बड़ा फैसला लगातार चोटों से जूझने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर (AFP)

पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण टर्नर पिछले साल जून से ही खेल से दूर हैं. इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने कहा कि चोटों की वजह से उन्हें रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा. टर्नर ने एक बयान में कहा, 'प्रोफेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा है, और हैम्पशायर और इंग्लैंड के लिए ऐसा करना बचपन के उन सपनों को सच करने जैसा ही रहा है. हालांकि, मैंने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है, और जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह मेरे लिए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक रहा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसने मुझे एक साल से ज्यादा समय तक खेल से दूर रखा, और साथ ही मेरे चोटों के रिकॉर्ड ने मुझे स्वाभाविक रूप से एक क्रिकेटर के तौर पर और खेल से दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया. इसके बाद, मैंने तय किया कि अब अपने अगले चैलेंज की ओर बढ़ने का सही समय है. हैम्पशायर के लिए प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर बिताए पांच साल मेरे लिए सबसे बेहतरीन रहे. जिस दिन से मैंने सपने को पूरा करने के लिए क्लब जॉइन किया, सभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, और यह कभी नहीं बदला.'