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रुद्रपुर में 24वीं प्रादेशिक पुलिस खेल प्रतियोगिता का आगाज, SSP ने विश्व विजेता दलजीत से लड़ाया पंजा

15 टीमें ले रही हैं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग: प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों और वाहिनियों की कुल 15 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं. खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीमों के ध्वज के साथ मार्च-पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी. मेजबान उधम सिंह नगर टीम के कप्तान कांस्टेबल अमन दुगताल ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की शपथ दिलाई. इसके बाद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की.

24वीं प्रादेशिक पुलिस खेल प्रतियोगिता का आगाज: पुलिस लाइन रुद्रपुर में सोमवार को तीन दिवसीय 24वीं उत्तराखंड प्रादेशिक अंतर्जनपदीय/वाहिनी पुलिस बॉक्सिंग, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म कुश्ती प्रतियोगिता-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया ने किया. आयोजन सचिव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर अजय गणपति ने जिलाधिकारी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इसके बाद विभिन्न जनपदों और वाहिनियों से पहुंची टीमों के खिलाड़ियों और टीम मैनेजरों से परिचय कराया गया.

रुद्रपुर: पुलिस लाइन में तीन दिवसीय 24वीं उत्तराखंड प्रादेशिक अंतर्जनपदीय/वाहिनी पुलिस बॉक्सिंग, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग और आर्म कुश्ती प्रतियोगिता-2026 का शानदार शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों और वाहिनियों की 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं. उद्घाटन के दौरान एसएसपी अजय गणपति ने आर्म कुश्ती के ट्रायल मुकाबले में विश्व विजेता दलजीत सिंह गोराया के साथ पंजा लड़ाकर खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.

बॉक्सिंग में दिव्या और अंकिता जीतीं: उद्घाटन के बाद बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज हुआ. प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में दमखम दिखाया. महिला बॉक्सिंग के 51-54 किलोग्राम वर्ग में नैनीताल की दिव्या डांगी विजेता और 31 पीएसी की कुसुम उपविजेता रहीं. 54-57 किलोग्राम वर्ग में चंपावत की अंकिता ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि 31 पीएसी की ममता पयाल उपविजेता रहीं.

बॉक्सिंग मुकाबला (ETV Bharat)

पुरुष बॉक्सिंग में सूरज धामी, रोहित और चित्र मोहन विजेता रहे: पुरुष बॉक्सिंग में 65-70 किलोग्राम वर्ग में उधम सिंह नगर के सूरज धामी विजेता और 40 पीएसी के अंकित कुमार उपविजेता रहे. 70-75 किलोग्राम वर्ग में एसडीआरएफ के रोहित परिहार, 40 पीएसी के मनदीप और बीजीआर के मनीष बावड़ी ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की. 75-80 किलोग्राम वर्ग में उधम सिंह नगर के गोविंद आर्या और 40 पीएसी के चित्र मोहन विजेता बने.

SSP ने विश्व विजेता दलजीत से लड़ाया पंजा (ETV Bharat)

एसएसपी अजय गणपति ने विश्व विजेता दलजीत गोराया से लड़ाया पंजा: प्रतियोगिता के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आर्म कुश्ती का ट्रायल मुकाबला रहा. इस दौरान उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने विश्व विजेता आर्म रेसलर दलजीत सिंह गोराया के साथ पंजा लड़ाकर अपना दमखम दिखाया. कड़े मुकाबले में एसएसपी ने दलजीत सिंह गोराया को शिकस्त दी. एसएसपी को विश्व विजेता खिलाड़ी के सामने मुकाबला करते देख पुलिसकर्मियों, खिलाड़ियों और मौजूद दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला. कुछ देर के लिए लोगों की निगाहें प्रतियोगिता के मुकाबलों से हटकर एसएसपी और दलजीत सिंह के पंजा मुकाबले पर टिक गईं. खिलाड़ियों और दर्शकों ने तालियों के साथ एसएसपी का उत्साह बढ़ाया.

स्मृति चिन्ह देते एसएसपी (ETV Bharat)

फ्री स्टाइल कुश्ती में भारती, वंदना, कुसुम पूजा, सुनीता और पुष्पा जीतीं: महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में 50 किलोग्राम वर्ग में नैनीताल की भारती, 53 किलोग्राम में हरिद्वार की वंदना, 55 किलोग्राम में 31वीं वाहिनी की कुसुम, 57 किलोग्राम में हरिद्वार की पूजा, 59 किलोग्राम में 31वीं वाहिनी की सुनीता और 62 किलोग्राम में 31वीं वाहिनी की पुष्पा धामी ने प्रथम स्थान हासिल किया. 65 किलोग्राम में पूनम जोशी, 68 किलोग्राम में कविता, 72 किलोग्राम में भारती रावत और 76 किलोग्राम में रजनी बिष्ट विजेता रहीं.

पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं (Police Sports Competition)

आर्म कुश्ती में मनीषा, ममता, कुसुम, पूजा, चंद्रा, प्रतिभा भारती और मंदीप जीतीं: आर्म कुश्ती महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में मनीषा चन्याल, 50 किलोग्राम में ममता पयाल, 55 किलोग्राम में कुसुम मेपुरी, 60 किलोग्राम में पूजा भट्ट, 65 किलोग्राम में चंद्रा जीना, 70 किलोग्राम में प्रतिभा उप्रेती, 75 किलोग्राम में भारती रावत और 80 किलोग्राम में मंदीप कौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया.

पुरुष कुश्ती में ये रहे विजेता: पुरुष कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. 57 किलोग्राम में नैनीताल के रवि राणा, 61 किलोग्राम में 46वीं वाहिनी के प्रमोद कुमार, 65 किलोग्राम में आईआरबी द्वितीय के प्रदीप आर्या, 70 किलोग्राम में आईआरबी प्रथम के अंग्रेज सिंह और 74 किलोग्राम में आईआरबी प्रथम के अनसुल सिंह विजेता रहे. 79 किलोग्राम में 46वीं वाहिनी के सर्वेश कुमार, 86 किलोग्राम में 40वीं वाहिनी के सुशील कुमार, 92 किलोग्राम में 40वीं वाहिनी के ओम कुमार और 97 किलोग्राम में 31वीं वाहिनी के देवेंद्र मेहता ने पहला स्थान हासिल किया. 125 किलोग्राम वर्ग में आईआरबी द्वितीय के हिमांशु शर्मा विजेता रहे.

डीएम ने बढ़ाया उत्साह: आयोजन के दौरान जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पुलिस विभाग को शुभकामनाएं दीं. एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण साधन है. प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों में बॉक्सिंग, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग और आर्म कुश्ती के विभिन्न वर्गों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

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