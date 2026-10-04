ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 23 वर्षीय खिलाड़ी बनी करोड़पति, गोल्फ में रचा था इतिहास

मैसूर की 23 वर्षीय प्रणवी उर्स एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास ( IANS )

इंडियन गोल्फ यूनियन ने भी किया इनाम का ऐलान इंडियन गोल्फ यूनियन (IGU) की गवर्निंग काउंसिल ने भी ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने पर प्रणवी उर्स के लिए 10 लाख रुपये के नकद इनाम को मंजूरी दी है. IGU के प्रेसिडेंट बृजिंदर सिंह ने कहा, 'आपका शानदार प्रदर्शन इंडियन गोल्फ और इंडियन गोल्फ यूनियन में हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है. एशियाई खेलों में गोल्ड जीतना एक बड़ी उपलब्धि है और यह आपके टैलेंट, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खेल के प्रति आपके समर्पण को दिखाता है.'

भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के कुतुब गोल्फ कोर्स में IGPL, इसकी फ्रेंचाइजी और सहयोगी संगठनों की ओर से इसका ऐलान किया. उन्होंने ने कहा, 'भारत ने एशियाई खेलों में गोल्फ गोल्ड के लिए 24 साल इंतजार किया, और प्रणवी ने आज हमें यह दिलाया. जिस तरह से उन्होंने इसे जीता, वह उनके बारे में बहुत कुछ बताता है. मुझे खुशी है कि IGPL उन्हें इनाम देने के लिए तुरंत आगे आया है. हर युवा गोल्फर जो इसे देख रहा है, उसे पता होना चाहिए कि जब आप भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो लोग आपका समर्थन करेंगे.'

IGPL ने एक करोड़ का इनाम इस शानदार प्रदर्शन की वजह से अब हर कोई प्रणवी के खेल की तारीफ कर रहा है. यहां तक कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) ने तो इस खिलाड़ी के लिए अपना खजाना ही खो दिया है. उन्होंने गोल्ड मेडल विजेता प्रणवी को एक करोड़ रुपये देने का ऐलान भी कर दिया है. इसके अलावा महिला टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर को 25-25 लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की. IGPL भारतीय गोल्फरों को गोल्फ की दुनिया में बेहतर पहचान दिलाने के लिए काम कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा, 'इंडियन गोल्फ यूनियन की ओर से, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गवर्निंग काउंसिल ने आपके गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार को मंजूरी दी है. इसके अलावा, IGU ने महिला गोल्फ टीम की हर सदस्य को सिल्वर मेडल जीतने के लिए 3 लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने ये भी कहा, 'ये पुरस्कार आपके बेहतरीन योगदान और इंडियन गोल्फ को इतना सम्मान दिलाने के लिए हमारी तारीफ का एक छोटा सा जरिया है.'

2002 के बाद पहली बार

बता दें कि 2002 में शिव कपूर के पुरुषों का व्यक्तिगत खिताब जीतने के बाद से भारत ने एशियाई खेलों में गोल्फ में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था. इससे पहले, हांगझोऊ 2023 में अदिति का सिल्वर मेडल ही एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में भारत का एकमात्र गोल्फ़ मेडल था. प्रणवी हांगझोऊ में चौथे स्थान पर रही थीं. यह एशियाई खेलों में गोल्फ में भारत का चौथा गोल्ड मेडल भी था. पहला गोल्ड 1982 में नई दिल्ली में लक्ष्मण सिंह ने जीता था, जिन्होंने ऋषि नारायण, अमित लूथरा और राजीव मोहता के साथ मिलकर पुरुषों की टीम का गोल्ड भी जीता था.

ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस ने क्या कहा

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस ने कहा, 'मैं भारत के लिए पोडियम पर खड़ा हुआ हूं, और उस एहसास जैसा कुछ नहीं है. प्रणवी के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, वह उनका आखिरी राउंड था. एशियाई खेलों के आखिरी दिन इतनी जल्दी ट्रिपल बोगी लगने से कोई भी खिलाड़ी हार मान सकता है, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और वापसी की. यह सब रातों-रात नहीं सीखा जाता. यह सालों की उस मेहनत का नतीजा है जो किसी को दिखाई नहीं देती.'

भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने गोल्फ में जीता गोल्ड (IANS)

कपिल देव ने की तारीफ

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्रणवी उर्स की मजबूत इच्छाशक्ति की तारीफ की. कपिल, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के प्रेसिडेंट भी हैं, ने कहा कि प्रणवी की उपलब्धि और टीम मेडल भारतीय गोल्फ के लिए बहुत गर्व की बात है. उन्होंने ने कहा, 'ये मेडल हमारे खिलाड़ियों के टैलेंट, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ-साथ हमारे देश में महिला गोल्फ की बढ़ती ताकत को दर्शाते हैं. प्रणवी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाया.'

प्रणवी उर्स कौन हैं?

2003 में कर्नाटक के मैसूर में जन्मीं प्रणवी ने सिर्फ छह साल की उम्र में ही गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था. प्रोफेशनल खेल में कदम रखने से पहले प्रणवी के करियर का पहला बड़ा पल 2018 में आया, जब उन्होंने थाईलैंड में 'सिंघा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप' और 'ऑल इंडिया जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप' जीती. इसके दो साल बाद ही वह प्रोफेशनल गोल्फर बन गईं.

भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स (AFP)

उनके करियर का सबसे अहम मोड़ तब आया जब वह पुरुष गोल्फरों के खिलाफ प्रोफेशनल ओपन-फील्ड टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. प्रणवी को 2023 में भारत सरकार ने अर्जुन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया और उन्हें ओलंपिक की तैयारी में मदद के लिए जनवरी 2022 में 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) के कोर ग्रुप में भी शामिल किया गया है.

भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स (AFP)

एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में भारत 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 85 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा. जिसमें उन्होंने तीरंदाजी, बॉक्सिंग, शुटिंग, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, गोल्फ और एथलेटिक्स में गोल्ड हासिल किया.

हालां कि चीन का मेडल टैली में दबदबा रहा. वो 169 गोल्ड समेत कुल 341 मेडल के साथ पहले स्थान पर शुरू से आखिर तक बना रहा. उसके बाद दूसरे नंबर पर मेजबान जापान है, जिसने 83 गोल्ड समेत कुल 269 मेडल जीते. तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया ने 39 गोल्ड के साथ कुल 150 मेडल जीते हैं.