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जम्मू-कश्मीर में 22 वर्षीय क्रिकेटर की मैच के दौरान हुई मौत, गांव में शोक की लहर

एक गेंद फेंकने के बाद सुहैल अहमद को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें करीब के अस्पताल में ले जाया गया.

जम्मू-कश्मीर में मैच के दौरान क्रिकेटर की हुई मौत
जम्मू-कश्मीर में मैच के दौरान क्रिकेटर की हुई मौत (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 9:31 AM IST

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डोडा (जम्मू-कश्मीर): डोडा जिले के भद्रवाह इलाके के एक 22 वर्षीय क्रिकेटर सुहैल अहमद की सोमवार, 13 जुलाई को जिले के भल्लेसा इलाके में क्रिकेट मैच खेलते समय मौत हो गई. उन्हें एक गेंद फेंकने के बाद सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि भद्रवाह के कुलशरी गांव के रहने वाले सुहैल अहमद, भल्लेसा प्रीमियर लीग के एक मैच में बॉलिंग कर रहे थे. उसी दौरान एक गेंद फेंकने के बाद उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और उन्होंने सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई.

जब उनके साथी क्रिकेटरों ने उनकी बेचैनी देखी, तो उन्होंने सुहैल को संभालने के कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में सुहैल अहमद बेहोश हो गए. जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया. जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया.

बता दें कि यह घटना शाम करीब 4 बजे की है. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि सुहैल अहमद को जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) आया था, जिससे उनकी मौत हो गई.

चेनाब घाटी में यह अपनी तरह की पहली घटना है, जिसमें क्रिकेट खेलते समय किसी युवा क्रिकेटर की मौत हुई है. इस घटना से चेनाब घाटी में हड़कंप मच गया है और लोगों ने गहरा सदमा जताया है. मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया. मंगलवार को क्रिकेटर को उनके पैतृक गांव में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

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