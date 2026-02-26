ETV Bharat / sports

महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में बोले कर्नल राठौड़ - खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देंगे

जयपुर: युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में तीन दिवसीय 20वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप-2025-26 का उद्घाटन किया. इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में खेलों का माहौल बन रहा है. राजस्थान हैंडबॉल टीम से कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय टीम के सदस्य भी हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में हैंडबॉल के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देंगे.

राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ एवं हनुमान सिंह फाउंडेशन द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें मेजबान राजस्थान सहित देश की 10 शीर्ष टीमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रेलवे, बीएसएफ, सीआईएसएफ व एलपीयू-फगवाड़ा हिस्सा ले रही हैं. गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और इस मौके पर राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष ललित कुमार कलाल, भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के हेड कोच सचिन चौधरी भी मौजूद रहे.