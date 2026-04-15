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20 वर्षीय खिलाड़ी ने जीता कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, अब डी गुकेश से होगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला

पुरुष वर्ग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि, आर. प्रज्ञानंद ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में निराशाजनक शुरुआत की और आखिरी राउंड में जाने से पहले वे सातवें स्थान पर हैं.

साइप्रस के पेगेइया में खेले गए 13वें और आखिरी राउंड से पहले सिंदारोव ने डच ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी के साथ ड्रॉ खेला. इससे उनके कुल पॉइंट 9.5 हो गए, जो दूसरे स्थान पर मौजूद खिलाड़ी से कहीं ज्यादा और निर्णायक बढ़त थी. गिरी 7.5 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के फैबियानो कारुआना और चीन के वेई यी 6.5 पॉइंट के साथ उनके पीछे हैं.

हैदराबाद: उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने 2026 FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एक राउंड बाकी रहते ही पहला स्थान पक्का कर लिया. इसके साथ ही, उन्होंने इस साल के आखिर में होने वाले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल मैच में भारत के डी गुकेश को चुनौती देने के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

महिलाओं के वर्ग में कड़ी टक्कर

महिला वर्ग में, मुकाबला काफी कड़ा और रोमांचक बना हुआ है. भारत की आर. वैशाली और कजाकिस्तान की ए. बिबिसारा 7.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बराबरी पर हैं, जबकि चीन की झू जिनर (7 अंक) उनके ठीक पीछे हैं. इन तीनों के पास ही 'कैंडिडेट्स' जीतने का मौका है. विजेता का फैसला अंतिम दौर के नतीजों से होगा. वैशाली का मुकाबला कैटेरीना लागनो से होगा, जिन्होंने अब तक 6.5 अंक हासिल किए हैं, जबकि बिबिसारा का मुकाबला दिव्या देशमुख से होगा, जिन्होंने सिर्फ पांच अंक हासिल किए हैं.

वैशाली के कैंडिडेट्स खिताब जीतने के चांस क्या हैं?

इस 24 वर्षीय खिलाड़ी के पास कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का मौका है. ऐसी स्थिति में जब उन्हें स्पष्ट जीत हासिल करनी हो, तो वैशाली को अपने आखिरी मैच में लागनो को हराना होगा, जबकि दिव्या देशमुख को बिबिसारा को हराना होगा, ताकि उनकी हमवतन खिलाड़ी आसानी से वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह पक्की कर सकें.

अगर वैशाली ड्रॉ खेलती हैं, तो उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि उनकी प्रतिद्वंद्वी भी दिव्या के खिलाफ मैच हार जाए. लेकिन अगर वैशाली हार जाती हैं, तो वह खिताब की दौड़ में तभी बनी रहेंगी जब बिबिसारा भी हार जाएं. इसलिए, किसी भी कीमत पर, वैशाली को अपना मैच नहीं हारना चाहिए.

अगर दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर रहते हैं, तो विजेता का फैसला करने के लिए दो मैचों (15+10) वाला टाई-ब्रेक प्लेऑफ खेला जाएगा. यदि फिर भी मुकाबला बराबरी पर रहता है, तो यह ब्लिट्ज और उसके बाद आर्मागेडन-शैली के चरणों की ओर आगे बढ़ेगा.