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राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता: खिलाड़ियों ने साधे मेडल पर निशाने, मंत्री राठौड़ बोले- अंतरराष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर बनेगा

जयपुर में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को पदक बांटे.

नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट
दूसरे दिन सीनियर वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले खेले गए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 7:42 PM IST

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जयपुर: भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट-2026 के दूसरे दिन सीनियर वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले खेले गए. देशभर से आए अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के समापन एवं पदक वितरण समारोह के मुख्य राजस्थान सरकार के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे.

समारोह में भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा, भारतीय तीरंदाजी संघ के सीईओ संचित कुमार, राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर, संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल जोशी सहित भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे.

भारतीय तीरंदाजी को मिली नई उम्मीद: खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारतीय तीरंदाजी के भविष्य को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जयपुर स्थित विश्वस्तरीय आर्चरी रेंज को भारतीय तीरंदाजी संघ के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए राजस्थान सरकार और भारतीय तीरंदाजी संघ के बीच शीघ्र ही एक एमओयू (MoU) किया जाएगा.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को पदक बांटे.
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को पदक बांटे (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने घोषणा की कि यदि भारतीय तीरंदाजी संघ इस परियोजना को आगे बढ़ाता है, तो एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना पर होने वाले कुल व्यय का 75 प्रतिशत राजस्थान सरकार तथा 25 प्रतिशत भारतीय तीरंदाजी संघ वहन करेगा. राठौड़ ने कहा कि जयपुर की आर्चरी रेंज देश की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं में शामिल है और इसका लाभ केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए.

आज के परिणाम (सीनियर वर्ग– पदक विजेता)

कंपाउंड पुरुष

स्वर्ण – साहिल राजेश जाधव (आरएसपीबी)
रजत – अमन सैनी (दिल्ली)
कांस्य – प्रियांश (दिल्ली)

कंपाउंड महिला

स्वर्ण – वैदेही हिराचंद्र जाधव (महाराष्ट्र)
रजत – कुमुद सैनी (दिल्ली)
कांस्य – धारा अमोल बिडकर (महाराष्ट्र)

रिकर्व महिला

स्वर्ण – सिमरनजीत कौर (पंजाब)
रजत – शरवरी सोमनाथ शेंडे (महाराष्ट्र)
कांस्य – तिशा पुनिया (आरएसपीबी)

रिकर्व पुरुष

स्वर्ण – नीरज चौहान (एआईपीएससीबी)
रजत – गौरव त्र्यंबक लाम्बे (आरएसपीबी)
कांस्य – तरुणदीप राय (सिक्किम)

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