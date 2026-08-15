ETV Bharat / sports

साइकल रेस में बड़ा हादसा, कार से टकराने के बाद 19 वर्षीय ब्रिटिश साइक्लिस्ट की हुई मौत

उनके बयान में कहा गया, 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज 'वोल्टा ए पुर्तगाल' में फिनले टार्लिंग का निधन हो गया. फिन हमारी टीम के बहुत चहेते सदस्य थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वह कई लोगों के बेटे, भाई और दोस्त थे۔ उनकी बहुत याद आएगी۔'

फिनले टार्लिंग 166.8 किलोमीटर तक होने वाली रेस में NSN डेवलपमेंट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. टार्लिंग टाइम ट्रायल्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे और एक साल पहले ही NSN डेवलपमेंट टीम से जुड़े थे. उन्होंने ग्लोबल लेवल पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व भी किया था. टीम ने एक आधिकारिक बयान के जरिए इस युवा साइक्लिस्ट की मौत की पुष्टि की.

British cyclist Dies: पुर्तगाल में जारी साइकल रेस 'वोल्टा ए पुर्तगाल' के आठवें चरण में उस समय जानलेवा हादसा पेश आया, जब शुक्रवार को 19 वर्षीय ब्रिटिश साइक्लिस्ट फिनले टार्लिंग की साइकल रेस के दौरान एक कार से टकरा गई. जिसकी वजह से साइक्लिस्ट की मौत हो गई.

हादसा कैसे हुआ?

यह भयानक हादसा आर्कोजेलो (Arcozelo) और पोंटे डी लीमा (Ponte de Lima) इलाकों के पास N306 रोड पर हुआ. जहां पर एक कार रेस के प्रतिबंधित एरिया में घुस गया. पुर्तगाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कार के ड्राइवर को गलतफहमी हो गई थी कि साइक्लिस्टों का पूरा ग्रुप उस इलाके से गुजर चुका है. ड्राइवर उस दिशा में गाड़ी चला रहा था, जिस तरफ से साइक्लिस्ट आ रहे थे.

टार्लिंग मुख्य ग्रुप से अलग होकर साइकिल चला रहे थे और ढलान से नीचे उतरते समय सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

रेस आयोजकों ने शोक जताया

इस दुखद घटना के बाद रेस के आयोजकों ने भी शोक व्यक्त किया. आयोजकों ने कहा, 'वोल्टा ए पुर्तगाल (Volta a Portugal) और पुर्तगाली साइक्लिंग फेडरेशन, फिनले टार्लिंग के परिवार, उनके टीम के साथियों, NSN डेवलपमेंट टीम और उनके सभी दोस्तों व चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.'

साथ ही, ब्रिटिश साइक्लिस्ट फिनले टार्लिंग के साथ हुए जानलेवा हादसे के बाद रेस को आठवें चरण में ही रोक दिया गया. इसके बाद पोडियम सेरेमनी (पुरस्कार समारोह) भी रद्द कर दी गई.

ब्रिटिश साइक्लिस्ट को श्रद्धांजलि

ब्रिटिश साइक्लिस्ट की दुखद मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया. इस घटना ने ब्रिटिश और पुर्तगाली साइक्लिंग जगत को स्तब्ध कर दिया. ब्रिटिश साइक्लिंग के परफॉर्मेंस डायरेक्टर स्टीफन पार्क ने टार्लिंग को उज्ज्वल भविष्य वाले प्रतिभाशाली साइक्लिस्ट के रूप में याद किया. उन्होंने कहा कि उनकी मौत ने टूर्नामेंट और मेजबान देश को शोक में डुबो दिया है.'