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T20 में टूट गया क्रिस गेल के 175 रनों का रिकॉर्ड, 20 वर्षीय बल्लेबाज ने नाबाद 188 रन बनाकर रचा इतिहास

दक्षिण अफ्रीका के 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ( AFP )

Lhuan dre Pretorius T20 Record: जब क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन की पारी खेली थी, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है.

13 साल बाद, दक्षिण अफ्रीका के 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने वह कारनामा कर दिखाया है जिसे करना बहुत मुश्किल लग रहा था. प्रेटोरियस ने सिर्फ 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाकर T20 में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 13 छक्के 15 चौके

प्रेटोरियस का यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के घरेलू टी20 क्रिकेट (CSA T20 चैलेंज) में बना. टाइटन्स के लिए खेलते हुए, दक्षिण अफ्रीकी ओपनर ने एक धमाकेदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 13 छक्के और 15 चौके लगाए. ऐसा करके प्रेटोरियस ने वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.