T20 में टूट गया क्रिस गेल के 175 रनों का रिकॉर्ड, 20 वर्षीय बल्लेबाज ने नाबाद 188 रन बनाकर रचा इतिहास
साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने 79 गेंदों पर नाबाद 188 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है.
Published : October 3, 2026 at 4:53 PM IST
Lhuan dre Pretorius T20 Record: जब क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन की पारी खेली थी, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है.
13 साल बाद, दक्षिण अफ्रीका के 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने वह कारनामा कर दिखाया है जिसे करना बहुत मुश्किल लग रहा था. प्रेटोरियस ने सिर्फ 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाकर T20 में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
13 छक्के 15 चौके
प्रेटोरियस का यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के घरेलू टी20 क्रिकेट (CSA T20 चैलेंज) में बना. टाइटन्स के लिए खेलते हुए, दक्षिण अफ्रीकी ओपनर ने एक धमाकेदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 13 छक्के और 15 चौके लगाए. ऐसा करके प्रेटोरियस ने वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
Lhuan-dre Pretorius deals in maximums 🤌💥— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) October 3, 2026
His 188 runs in the #Pro20Cup is a new T20 record for an individual innings 🤯👏#SSCricket pic.twitter.com/PbHrjGFWfh
T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
- लुहान-ड्रे प्रेटोरियस: 188* - टाइटन्स बनाम नाइट्स - 2026
- क्रिस गेल: 175* - आरसीबी बनाम PWI - 2013
- एरॉन फिंच: 172 - ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे - 2018
- हमजा खान: 164* - रवांडा बनाम आइवरी कोस्ट - 2026
- करणबीर सिंह: 164 - ऑस्ट्रिया बनाम हंगरी - 2026
कौन हैं लुहान-ड्रे प्रेटोरियस?
प्रेटोरियस दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए क्रिकेटरों में से एक हैं. 27 मार्च 2006 को जन्मे, इस बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में बड़ी प्रगति की है. वे पहली बार 2024 अंडर-19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर चर्चा में आए. उन्होंने 2025 में साउथ अफ्रीका के लीग (SA20) में पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते हुए T20 क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 397 रन बनाए और प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.
प्रेटोरियस का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उदय 2025 में हुआ जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने अपनी दूसरी टेस्ट पारी में 153 रन बनाए और 19 साल 93 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 150 रन बनाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने.
HISTORY HAS BEEN MADE. 🙌🔥— Momentum Multiply Titans (@Titans_Cricket) October 2, 2026
Lhuan-dre Pretorius rewrites the record books with a sensational 188 runs in today’s YesPlay Pro20 clash, a new T20 record for an individual innings.🏏
188. A NIGHT TO REMEMBER.🏆#WhereLegendsRise #MomentumMultiplyTitans #LhuanDrePretorius… pic.twitter.com/m8NfcJk47s
नाइट्स की टीम 143 रन पर ऑल आउट
मैच की बात करें तो प्रेटोरियस की शानदार पारी की वजह से टाइटन्स ने 20 ओवर में 3 विकेट र 267 रन बनाए. जवाब में नाइट्स की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे उनकी पूरी टीम 17.2 ओवर में 143 रन पर ऑल आउट हो गई.