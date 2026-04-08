17 वर्षीय दृष्टिबाधित भारतीय तैराक ने रचा इतिहास, 11 घंटे 15 मिनट में तय की 38 किलोमीटर की यात्रा
ईश्वरी पांडे ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से अपनी तैराकी शुरू की और भारत के धनुषकोडी (तमिलनाडु) में पहुंच पूरी की.
Published : April 8, 2026 at 1:48 PM IST
नागपुर: कहते हैं कि दृढ़ संकल्प एक ऐसी शांत शक्ति है जो बाधाओं को मील के पत्थरों में बदल देती है और असंभव को संभव बना देती है. नागपुर की 17 वर्षीय दृष्टिबाधित तैराक ईश्वरी पांडे ने पाक स्ट्रैट (Palk Strait) को तैरकर सफलतापूर्वक पार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह दुनिया की पहली ऐसी दृष्टिबाधित तैराक बन गई हैं जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है.
11 घंटे 15 मिनट तक तैरना
जन्म से ही दृष्टिबाधित ईश्वरी ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से अपनी तैराकी शुरू की और भारत के धनुषकोडी (तमिलनाडु) तक की 38 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे 15 मिनट में पूरी की. उन्होंने 6 अप्रैल को सुबह करीब 4:00 बजे उरमालाई पॉइंट के पास पानी में प्रवेश किया और 7 अप्रैल की दोपहर 3:15 बजे धनुषकोडी स्थित अरिचलमुनाई पहुंचीं.
कई प्रकार की चुनौतियों का किया सामना
इस अभियान को पूरा करने के लिए उन्हें समुद्र की तेज धाराओं, बदलते ज्वार-भाटा, भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने जेलीफिश और शार्क जैसे खतरनाक समुद्री जीवों के बीच से भी रास्ता बनाया, जो इस उपलब्धि को और भी अधिक उल्लेखनीय बनाता है.
प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली
ईश्वरी के कोच संजय बटवे ने अपनी शिष्या द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ईश्वरी का यह कारनामा सचमुच तारीफ के काबिल है. इस मिशन के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली. बारिश, हवा और तेज लहरों की वजह से उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी. इसी वजह से, इस कार्यक्रम की शुरुआत चार घंटे देर से हुई. आखिरकार, श्रीलंकाई सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद, ईश्वरी सुबह 4 बजे तलाईमन्नार जेटी से समुद्र में कूद गईं.
कई लोगों का सहयोग और ईश्वरी की महानता
नागपुर के अनुभवी तैराकों की एक टीम ईश्वरी के साथ 'पेस स्विमर' (गति बनाए रखने वाले तैराक) के तौर पर मौजूद थी, जिसमें ईशान पांडे, रविंद्र तरारे, भावी राजगिरे, संदीप वैद्य, शंकर अष्टनकर, विलास फाले और डॉ. नीरव पांड्या शामिल थे. सहायता टीम में चिकित्सा दल के सदस्य के रूप में डॉ. अभय राजगिरे भी शामिल थे.राष्ट्रीय कोच विजयकुमार इस दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे. तमिलनाडु जिला तैराकी संघ के जयकुमार और अंतरराष्ट्रीय ओपन-वॉटर तैराक सुखदेव धुर्वे भी इस अभियान के दौरान उपस्थित थे.
जन्म से ही दोनों आँखों से दृष्टिहीन ईश्वरी ने, ओपन वॉटर तैराकी प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी क्षमता साबित की है. ईश्वरी की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण है.