ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में शोक की लहर, 17 वर्षीय क्रिकेटर की हुई दुखद मौत
17 year Old Cricketer Died: ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर की प्रैक्टिस सेशन के दौरान सिर पर चोट लगने से मौत हो गई.
Published : October 30, 2025 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: क्रिकेट एक ऐसा अनोखा खेल है जो लाखों लोगों की जिंदगी संवारता है, लेकिन यही खेल कई लोगों के लिए काल भी साबित हुआ है. क्रिकेट खेले के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हैं. क्रिकेट स्टेडियम से क्रिकेट खेलते हुए मौत को गले लगाने लेने के कई खिलाड़ियों के वीडियो अक्सर सामने आते हैं. आज एक बार फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है.
दरअसल, मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत हो गई. इस घटना से खेल जगत में दुख की लहर दौड़ गई है. न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, 17 साल के बेन ऑस्टिन मंगलवार को फर्न्ट्री गली के वॉली टेव रिजर्व में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी एक अजीब हादसे में उनकी जान चली गई. यह टीनएजर हेलमेट पहनकर नेट्स में ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन से आ रही गेंदों पर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. गेंद उसके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी.
गेंद लगने के तुरंत बाद पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब, जहां ऑस्टिन खेलते थे, उन्होंने एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की और दुख जताया.
The thoughts of the entire cricketing community are with the loved ones of 17-year-old Ben Austin, who has passed away after a tragic accident at cricket training: https://t.co/r0ZDYvbqRK pic.twitter.com/sAx74AoQuv— cricket.com.au (@cricketcomau) October 30, 2025
क्लब ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम बेन की मौत से बहुत दुखी हैं और उनकी मौत का असर हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय पर पड़ेगा. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार जेस, ट्रेसी, कूपर और जैक, उनके दोस्तों और उन सभी के साथ हैं जो बेन को जानते थे और उस खुशी को जानते थे जो वह लाते थे'.
फर्न्ट्री गली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर्नी वाल्टर्स ने इस युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए उसे टैलेंटेड और पॉपुलर बताया. उन्होंने यह भी कहा कि वे क्रिकेटर के परिवार को हर तरह का सपोर्ट देंगे. विक्टोरिया के शिक्षा मंत्री बेन कैरोल ने कहा कि, रोविल सेकेंडरी कॉलेज के छात्रों को भी सपोर्ट दिया जा रहा है, जहां बेन पढ़ते थे.
उन्होंने कहा, 'हम उन्हें गले लगाएंगे और उन्हें हर तरह का सपोर्ट देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है. यह एक ऐसी दुखद घटना है जिसका असर उस लोकल कम्युनिटी पर कई सालों तक रहेगा'.
इस युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत ने हमें ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट बल्लेबाज फिलिप ह्यूज की दुखद मौत की याद दिला दी, जिन्हें शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान गर्दन में गेंद लग गई थी. इस मौत के बाद क्रिकेट में सेफ्टी सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी, और अब इस टीनएजर की मौत ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है.