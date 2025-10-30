ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में शोक की लहर, 17 वर्षीय क्रिकेटर की हुई दुखद मौत

17 वर्षीय क्रिकेटर की हुई मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Getty Image )

हैदराबाद: क्रिकेट एक ऐसा अनोखा खेल है जो लाखों लोगों की जिंदगी संवारता है, लेकिन यही खेल कई लोगों के लिए काल भी साबित हुआ है. क्रिकेट खेले के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हैं. क्रिकेट स्टेडियम से क्रिकेट खेलते हुए मौत को गले लगाने लेने के कई खिलाड़ियों के वीडियो अक्सर सामने आते हैं. आज एक बार फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है. दरअसल, मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत हो गई. इस घटना से खेल जगत में दुख की लहर दौड़ गई है. न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, 17 साल के बेन ऑस्टिन मंगलवार को फर्न्ट्री गली के वॉली टेव रिजर्व में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी एक अजीब हादसे में उनकी जान चली गई. यह टीनएजर हेलमेट पहनकर नेट्स में ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन से आ रही गेंदों पर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. गेंद उसके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी. गेंद लगने के तुरंत बाद पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब, जहां ऑस्टिन खेलते थे, उन्होंने एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की और दुख जताया.