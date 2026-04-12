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यूपी बना 16वीं सब-जूनियर नेशनल हॉकी का चैंपियन, फाइनल में मध्य प्रदेश को 5-2 से रौंदा

'राजगीर की व्यवस्था शानदार' : उत्तर प्रदेश टीम के मैनेजर पॉल देवेंद्र ने राजगीर की सुविधाओं की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रजनीश सर और कोच उपेन्द्र चौहान के मार्गदर्शन में टीम ने शानदार तालमेल दिखाया. राजगीर स्टेडियम, यहां के ठहरने की व्यवस्था और खाना बेहद शानदार था. इसके लिए मैं बिहार सरकार, आयोजकों और लोकल मीडिया का धन्यवाद करता हूं.

'ये जीत टीम की मेहनत का नतीजा' : यूपी टीम के कप्तान केतन कुशवाहा पिछले साल एक छोटी सी गलती के कारण हमें ब्रॉन्ज मिला था. इस बार हम घर से ही सोचकर आए थे कि सिर्फ गोल्ड लेना है. यह किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि सभी 18 खिलाड़ियों, गोलकीपर, पॉल सर, कोच उपेन्द्र सर और फिजियो सर की मेहनत का नतीजा है.

''पिछली बार हम चूक गए थे. इस बार कोच ने जो प्रैक्टिस कराई, हमने मैदान पर उसे बखूबी उतारा. अब मेरा अगला लक्ष्य इंडिया टीम में अपनी जगह बनाना है.'' - शाहरुख अली, यूपी के टॉप स्कोरर

नीतीश यादव चुने गए मैन ऑफ द मैच : फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए नीतीश यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैन ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. हमने इसी दिन के लिए प्रैक्टिस की थी. यह हमारे कोच और सपोर्ट स्टाफ की देन है कि हम इतने अच्छे अंतर से गोल्ड मेडल जीते. दर्शकों ने भी हमें खूब सपोर्ट किया.

यूपी बना चैंपियन : राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 16वीं सब-जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद उत्तर प्रदेश (यूपी) की टीम जश्न में डूब गई. पिछले साल इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज (कांस्य) पदक से संतोष करने वाली यूपी की टीम ने इस बार अपनी गलतियों से सबक लिया और खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमा लिया. खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों, कप्तान और टीम मैनेजर ने अपनी रणनीति, खुशी और राजगीर की बेहतरीन सुविधाओं पर खुलकर बात की.

चैंपियन यूपी की हॉकी टीम (ETV Bharat)

उपविजेता टीमों को ट्रॉफी : समापन समारोह में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की. उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 30 टीमों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में खेलों का जो विकास हुआ है, वह अद्भुत है. राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खुला है, जिसमें देशभर के बच्चे आकर पढ़ें और खेलें.

बिहार में 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' की नीति लागू है, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर दे रही है. इस मौके पर खेल विश्वविद्यालय राजगीर के रजिस्ट्रार रजनीकांत, परीक्षा नियंत्रक डॉ. निशिकांत तिवारी और राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

शुरू से हावी रही यूपी की टीम : शाम 04 बजे शुरू हुए इस खिताबी मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम शुरू से ही हावी रही. मैच के चौथे ही मिनट में यूपी के कप्तान केतन कुशवाहा ने बेहतरीन फील्ड गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी.

एमपी ने भी दिखाए आक्रामक तेवर : हालांकि, मध्य प्रदेश की टीम भी शुरुआत में आक्रामक खेल दिखाते हुए वापसी की और मैच के 8वें मिनट में गाजी खान ने शानदार फील्ड गोल दाग स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद यूपी के खिलाड़ियों ने अपने अटैक को और तेज कर दिया.

पेनल्टी कॉर्नर से मिली बढ़त : 13वें मिनट में नीतीश यादव ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई इस शानदार प्रदर्शन के लिए नीतीश यादव को फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना गया.

40वें मिनट में 5-1 से अजेय बढ़त : बढ़त मिलने के बाद यूपी के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने एमपी के डिफेंस को पूरी तरह भेद दिया. 28वें मिनट में स्टार खिलाड़ी शाहरुख अली, 35वें प्रह्लाद राजभर और 40वें मिनट में राघवेंद्र सिंह चौहान ने एक-एक बेहतरीन फील्ड गोल दागकर यूपी को 5-1 की अजेय बढ़त दिला टीम को जीत तक पहुंचा दिया.

43 वें मिनट में 5-2 से हार गया एमपी : मैच के 43वें मिनट में मध्य प्रदेश के आयुष सिंह लोधी ने एक मैदानी गोल जरूर दागा, लेकिन वे टीम की हार (5-2) नहीं टाल सके. मैच जीतने के बाद यूपी के खिलाड़ी बिहार के भोजपुरी गानों जमकर नाचें. लेकिन ग्राउंड पर नेशनल मैच के दौरान पूरा दर्शक दीर्घा ख़ाली रहा.

16वीं सब-जूनियर नेशनल हॉकी की रनरअप टीम (ETV Bharat)

संघर्षपूर्ण मुकाबला : फाइनल मुकाबले से पहले रविवार सुबह तीसरे और चौथे स्थान के लिए रोमांचक जंग देखने को मिली. इस बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में हॉकी पंजाब ने दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव हॉकी को 1-0 से मात देकर कांस्य पदक (तीसरा स्थान) अपने नाम किया. पंजाब की इस जीत के हीरो राजवीर सिंह रहे, जिन्होंने खेल के 8वें मिनट में मैच का इकलौता और निर्णायक मैदानी गोल दागा.

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