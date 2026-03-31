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रांची में 1 अप्रैल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, देशभर की टीमें लेंगी हिस्सा

रांची में 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा.

Women Hockey Team
महिला हॉकी टीम (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 3:56 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी में 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर की उभरती महिला हॉकी प्रतिभाएं हिस्सा लेंगी और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी.

विभिन्न राज्यों की हॉकी टीम ले रही है भाग

इस चैंपियनशिप में भारत के विभिन्न राज्यों और हॉकी इकाइयों की टीमें भाग ले रही हैं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा और प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है. जिन प्रमुख टीमों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, उनमें दिल्ली हॉकी, असम हॉकी, तमिलनाडु की हॉकी इकाई, हॉकी पश्चिम बंगाल, हॉकी चंडीगढ़, हॉकी हिमाचल प्रदेश, हॉकी गुजरात, हॉकी कर्नाटक, हॉकी मिजोरम, छत्तीसगढ़ हॉकी, हॉकी हरियाणा, मणिपुर हॉकी, ओडिशा हॉकी एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश हॉकी, हॉकी झारखंड और हॉकी महाराष्ट्र शामिल हैं.

राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि रांची में इस स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है. इससे न केवल राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा, बल्कि यहां की खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी. हमने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और उम्मीद है कि यह चैंपियनशिप कई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करेगी.

हॉकी खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच

मेजबान राज्य झारखंड की टीम से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, वहीं हरियाणा, ओडिशा, मणिपुर और तमिलनाडु जैसी मजबूत हॉकी परंपरा वाली टीमें भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच मिलेगा, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय टीम के लिए नए चेहरे उभर सकते हैं.

झारखंड में खेल संस्कृति को नई दिशा

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह आयोजन न केवल खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि झारखंड में खेल संस्कृति को भी नई दिशा देगा. राज्य में लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और खेलों के प्रति युवाओं की रुचि भी तेजी से बढ़ रही है.

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