ETV Bharat / sports

15 छक्के, 9 चौके! रवांडा के बल्लेबाज ने T20I में जड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, जानें पहले नंबर पर कौन?

रवांडा के हमजा खान ने 164 रन बनाकर पुरुषों के T20I में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

रवांडा के बल्लेबाज ने T20I में जड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
रवांडा के बल्लेबाज ने T20I में जड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गैबोरोन: रवांडा के बल्लेबाज हमजा खान ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने रविवार (24 मई) को गैबोरोन में ICC पुरुषों के T20 विश्व कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालिफायर के एक मैच में आइवरी कोस्ट के खिलाफ सिर्फ 65 गेंदों में 15 छक्के और 9 चौके की मदद से नाबाद 164 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली.

T20I में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
इस शानदार पारी के साथ हमजा अब पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम था, जिन्होंने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 162 रन बनाए थे. इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच हैं. उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे.

T20I में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

172 - एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) vs (जिम्बाब्वे)

164 - हमजा खान (रवांडा) vs (आइवरी कोस्ट)

162 - हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान) vs (आयरलैंड)

160 - मोहम्मद एहसान (स्पेन) vs (क्रोशिया)

156 - एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) vs (इंग्लैंड)

T20I इतिहास में सातवां सबसे बड़ा टीम टोटल
हमजा की इस विस्फोटक की मदद से रवांडा 20 ओवरों में 288/2 का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जो पुरुषों के T20I इतिहास में सातवां सबसे बड़ा टीम टोटल है. हमजा ने अपनी पारी में 15 छक्के लगाए, जो एक ही T20I पारी में लगाए गए चौथे सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की बराबर है.

हमजा की बेरहम बल्लेबाजी के बाद रवांडा के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और आइवरी कोस्ट की पूरी टीम को केवल 17 रनों पर ही ढेर कर दिया, जो पुरुषों के T20I इतिहास में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे कम स्कोर है.

271 रनों से जीता मैच
इस मैच को रवांडा ने 271 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया. जो कि पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में जीत का तीसरा सबसे बड़ा अंतर बन गई. यह रवांडा क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इसने हमजा खान को इस फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक के तौर पर मजबूती से स्थापित कर दिया है.

TAGGED:

HIGHEST SCORE IN MENS T20I
T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर
RECORDS IN T20I
RWANDA CRICKET TEAM
HIGHEST SCORE IN T20I

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.