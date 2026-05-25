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15 छक्के, 9 चौके! रवांडा के बल्लेबाज ने T20I में जड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, जानें पहले नंबर पर कौन?

रवांडा के बल्लेबाज ने T20I में जड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर ( Getty Images )

गैबोरोन: रवांडा के बल्लेबाज हमजा खान ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने रविवार (24 मई) को गैबोरोन में ICC पुरुषों के T20 विश्व कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालिफायर के एक मैच में आइवरी कोस्ट के खिलाफ सिर्फ 65 गेंदों में 15 छक्के और 9 चौके की मदद से नाबाद 164 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. T20I में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

इस शानदार पारी के साथ हमजा अब पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम था, जिन्होंने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 162 रन बनाए थे. इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच हैं. उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे. T20I में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 172 - एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) vs (जिम्बाब्वे) 164 - हमजा खान (रवांडा) vs (आइवरी कोस्ट)