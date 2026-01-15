16 टीम वन ड्रीम: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू, पढ़ें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी
अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे
Published : January 15, 2026 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन गुरुवार (15 जनवरी) से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो रहा है. हर दो साल बाद होने वाला ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल खिलाड़ियों के भविष्य की एक झलक दिखाता है. क्योंकि टूर्नामेंट दुनिया भर के बेहतरीन युवा टैलेंट को एक मंच पर लाता है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे बुलावायो में भारत और अमेरिका के बीच मैच के साथ होगी.
ICC चेयरमैन ने दी शुभकामनाएं
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने U-19 सितारों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा, '15 जनवरी से मेजबान देशों जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो रहे ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं. हमारे यूथ इवेंट लंबे समय से क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े सितारों के लिए रास्ता रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा.'
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें
टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिनको चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है. लेकिन पहले राउंड के बाद सिर्फ चार टीमें ही प्रतियोगिता से बाहर होंगी और बाकी 12 टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचेंगी, जिसमें टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर सुपर सिक्स ग्रुप की टॉप दो टीमें फिर सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.
ग्रुप A: भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश
ग्रुप B: पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड
ग्रुप C: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जापान
ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, तंजानिया, अफगानिस्तान
टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम
अंडर 19 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम भारत है, क्योंकि उसने अब तक पांच टाइटल अपने नाम किया है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिाय है जिसने चार बार टॉफी उठाई और फिर पाकिस्तान दो बार टूर्नामेंट का विजई रहा है. इसके अलावा वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड ने एक-एक बार जीत हासिल की है. भारतीय अंडर 19 टीम इस बार भी टूर्नामेंट के सबसे पसंदीदा टीम बताई जा रही है. वे पिछले पांच एडिशन में फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से सिर्फ दो में ही उन्हें जीत हासिल हो सकी है. ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है. उन्होंने 2024 एडिशन के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था.
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का वेन्यू
अंडर-19 वर्ल्ड कप पहली बार जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जा रहा है. जहां इनके मैच पांच जगहों पर खेले जाएंगे. जिम्बाब्वे में सेमीफाइनल और फाइनल सहित 25 मैच होंगे, जबकि नामीबिया में 16 मैच होंगे. नामीबिया में सभी मैच विंडहोक में दो जगहों पर होंगे, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और हाई परफॉर्मेंस ओवल. जिम्बाब्वे में, मैच दो शहरों- हरारे और बुलावायो- में होंगे. हरारे स्पोर्ट्स क्लब 6 फरवरी को फाइनल की मेजबानी करेगा.
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग
भारत में क्रिकेट फैंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं, जबकि टेलीविजन मैच का कवरेज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.
भारतीय अंडर 19 स्क्वाड
आयुष म्हात्रे (कप्तान), अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.