ETV Bharat / sports

खेलगांव में दिखेगा पुलिस और केंद्रीय बलों के तीरंदाजों का दम, 29 टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर

26 अक्टूबर तक चलने वाली इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड पुलिस कर रही है. इसमें देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी. खिलाड़ियों और टीम के अन्य सदस्यों को मिलाकर प्रतियोगिता में कुल 432 प्रतिभागी शामिल होंगे. प्रतियोगिता को लेकर खेलगांव परिसर, होटवार में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों का मंच तैयार किया गया है. इस आयोजन में देशभर के अनुभवी और प्रतिभाशाली तीरंदाज अपने निशानेबाजी कौशल का प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य को भेदने की सटीकता, दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता और पदक जीतने का जज्बा खिलाड़ियों की सफलता तय करेगा. पांच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में अलग-अलग टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.

जानकारी देते खिलाड़ी (वीडियो सौ. झारखंड पुलिस)

29 टीमों के बीच होगा पदकों के लिए मुकाबला

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों की 22 पुलिस टीमों के साथ सात केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें भाग ले रही हैं. राज्यों की ओर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू-कश्मीर और बिहार की पुलिस टीमें हिस्सा लेंगी. इनके अलावा मेजबान झारखंड पुलिस की टीम भी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएगी. केंद्रीय सुरक्षा बलों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और असम राइफल्स की टीमें शामिल होंगी. इन सभी टीमों के तीरंदाज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.

झारखंड पुलिस के खिलाड़ी (फोटो सौ. झारखंड पुलिस)

सटीक निशाने के साथ एकाग्रता और धैर्य की होगी परीक्षा

तीरंदाजी ऐसा खेल है, जिसमें केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता, धैर्य, संतुलन और अभ्यास की भी अहम भूमिका होती है. लक्ष्य से कुछ दूरी पर खड़े खिलाड़ी को सही समय पर धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ना होता है. इस दौरान छोटी-सी चूक भी परिणाम बदल सकती है. ऐसे में प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल के साथ दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना भी महत्वपूर्ण होगा. देशभर की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी तैयारियों और अनुभव के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. अलग-अलग राज्यों और बलों के खिलाड़ियों को एक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी समन्वय और खेल भावना को भी बढ़ावा मिलेगा.

रांची का खेलगांव (फोटो सौ. झारखंड पुलिस)

झारखंड पुलिस के खिलाड़ी (फोटो सौ. झारखंड पुलिस)

झारखंड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी का अवसर