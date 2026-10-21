खेलगांव में दिखेगा पुलिस और केंद्रीय बलों के तीरंदाजों का दम, 29 टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर
रांची के खेलगांव परिसर में 22 अक्टूबर से 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 6:08 PM IST
रांचीः एक निशाना, एक जुनून और गोल्ड मेडल जीतने की होड़. रांची का खेलगांव परिसर 22 अक्टूबर से देशभर के पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बेहतरीन तीरंदाजों के कौशल, एकाग्रता और खेल भावना का गवाह बनेगा. यहां 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया जा रहा है.
पांच दिनों तक होगी गोल्ड के लिए जंग
26 अक्टूबर तक चलने वाली इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड पुलिस कर रही है. इसमें देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी. खिलाड़ियों और टीम के अन्य सदस्यों को मिलाकर प्रतियोगिता में कुल 432 प्रतिभागी शामिल होंगे. प्रतियोगिता को लेकर खेलगांव परिसर, होटवार में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों का मंच तैयार किया गया है. इस आयोजन में देशभर के अनुभवी और प्रतिभाशाली तीरंदाज अपने निशानेबाजी कौशल का प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य को भेदने की सटीकता, दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता और पदक जीतने का जज्बा खिलाड़ियों की सफलता तय करेगा. पांच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में अलग-अलग टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
29 टीमों के बीच होगा पदकों के लिए मुकाबला
15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों की 22 पुलिस टीमों के साथ सात केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें भाग ले रही हैं. राज्यों की ओर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू-कश्मीर और बिहार की पुलिस टीमें हिस्सा लेंगी. इनके अलावा मेजबान झारखंड पुलिस की टीम भी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएगी. केंद्रीय सुरक्षा बलों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और असम राइफल्स की टीमें शामिल होंगी. इन सभी टीमों के तीरंदाज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.
सटीक निशाने के साथ एकाग्रता और धैर्य की होगी परीक्षा
तीरंदाजी ऐसा खेल है, जिसमें केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता, धैर्य, संतुलन और अभ्यास की भी अहम भूमिका होती है. लक्ष्य से कुछ दूरी पर खड़े खिलाड़ी को सही समय पर धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ना होता है. इस दौरान छोटी-सी चूक भी परिणाम बदल सकती है. ऐसे में प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल के साथ दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना भी महत्वपूर्ण होगा. देशभर की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी तैयारियों और अनुभव के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. अलग-अलग राज्यों और बलों के खिलाड़ियों को एक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी समन्वय और खेल भावना को भी बढ़ावा मिलेगा.
झारखंड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी का अवसर
रांची के खेलगांव में इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के खेल आयोजन और खेल सुविधाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी है. पांच दिनों तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाड़ियों तथा टीम के सदस्यों की मौजूदगी से खेलगांव में राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियां देखने को मिलेंगी. झारखंड पुलिस की मेजबानी में होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य की टीम के सामने अपने प्रदर्शन से पहचान बनाने का अवसर होगा. वहीं, दूसरे राज्यों और सुरक्षा बलों के खिलाड़ी भी पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.
22 अक्टूबर से शुरू होंगे मुकाबले
15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन 22 से 26 अक्टूबर तक रांची के खेलगांव परिसर, होटवार में होगा. देशभर के पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा संगठनों के तीरंदाजों की मौजूदगी से यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का प्रमुख मंच बनेगा. अब सभी की नजरें खेलगांव पर रहेंगी, जहां देश के जांबाज तीरंदाज सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन के दम पर पदक जीतने के लिए मुकाबला करेंगे.
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