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15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: 28 टीमें, 432 खिलाड़ी, निशानेबाजी की होगी परीक्षा

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें 19 अक्टूबर से रांची पहुंचने लगेंगी. प्रतियोगिता में झारखंड सहित कुल 28 टीमों के शामिल हैं. इन टीमों में कुल 432 खिलाड़ी और अन्य सदस्य शामिल होंगे. टीमों के आगमन को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है. इसके अनुसार, 19 से 21 अक्टूबर तक अलग-अलग राज्यों और सुरक्षा बलों की टीमें रांची, हटिया और बरकाकाना रेलवे स्टेशनों पर पहुंचेंगी. कुछ टीमें बस से भी आएंगी.

पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता (फोटो सौजन्य - झारखंड पुलिस)

20 अक्टूबर को सबसे ज्यादा टीम पहुंचेगी रांची

टीमों के आगमन का सबसे व्यस्त दिन 20 अक्टूबर होगा. इस दिन कुल 13 टीमों के पहुंचने का कार्यक्रम है. इनमें 10 टीमें रांची रेलवे स्टेशन, एक टीम हटिया रेलवे स्टेशन और दो टीमें बस से पहुंचेंगी. वहीं, 19 अक्टूबर को सात और 21 अक्टूबर को पांच टीमों के आगमन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. बिहार और नागालैंड की टीमों का टिकट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है. इन दोनों टीमों के आगमन का अंतिम कार्यक्रम स्पष्ट होने के बाद कुल कार्यक्रम में बदलाव संभव है.

पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता (फोटो सौजन्य - झारखंड पुलिस)

19 अक्टूबर को सात टीमों का आगमन

प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के पहुंचने का सिलसिला 19 अक्टूबर से शुरू होगा. इस दिन कुल सात टीमें रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी. इनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की टीमें सुबह 5:05 बजे पहुंचेंगी. ओडिशा की टीम सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी. इसके बाद असम राइफल्स की टीम दोपहर 1:15 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. शाम को केरल और हरियाणा की टीमें 6:35 बजे पहुंचेंगी. वहीं, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीम रात 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इस दिन हटिया रेलवे स्टेशन पर किसी टीम के पहुंचने का कार्यक्रम नहीं है.

20 अक्टूबर को पहुंचेगी सबसे अधिक 13 टीमें

20 अक्टूबर प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों के आगमन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा. इस दिन कुल 13 टीमों के पहुंचने का कार्यक्रम है. इनमें 10 टीमें रांची रेलवे स्टेशन, एक टीम हटिया रेलवे स्टेशन और दो टीमें बस से पहुंचेंगी. रांची रेलवे स्टेशन पर सुबह 3:50 बजे मणिपुर की टीम पहुंचेगी. सुबह 4:45 बजे छत्तीसगढ़ की टीम आएगी.

जम्मू-कश्मीर की टीम सुबह 8 बजे पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 9:05 बजे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और उत्तर प्रदेश की टीमें पहुंचेंगी. सुबह 9:10 बजे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की टीम का आगमन निर्धारित है. दोपहर 1:15 बजे पश्चिम बंगाल की टीम पहुंचेगी. दोपहर 3:30 बजे उत्तराखंड और 3:40 बजे राजस्थान की टीम आएगी.

रात 10:55 बजे असम पुलिस की टीम रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. वहीं, महाराष्ट्र की टीम सुबह 4:45 बजे हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की टीमें भी बस से आएंगी. सीआईएसएफ की टीम के 20 अक्टूबर को बस से पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि सीआरपीएफ की टीम के लिए सुबह 10:50 बजे का समय निर्धारित किया गया है.