15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: 28 टीमें, 432 खिलाड़ी, निशानेबाजी की होगी परीक्षा
रांची में 22 अक्टूबर से 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें 28 टीमें हिस्सा लेंगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 11:24 AM IST
रांची: झारखंड पुलिस को 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है. प्रतियोगिता का आयोजन 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक रांची के खेलगांव परिसर, होटवार में किया जाएगा. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस और केंद्रीय बलो की इकाइयों के तीरंदाज हिस्सा लेंगे.
19 अक्टूबर से टीम रांची में
15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें 19 अक्टूबर से रांची पहुंचने लगेंगी. प्रतियोगिता में झारखंड सहित कुल 28 टीमों के शामिल हैं. इन टीमों में कुल 432 खिलाड़ी और अन्य सदस्य शामिल होंगे. टीमों के आगमन को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है. इसके अनुसार, 19 से 21 अक्टूबर तक अलग-अलग राज्यों और सुरक्षा बलों की टीमें रांची, हटिया और बरकाकाना रेलवे स्टेशनों पर पहुंचेंगी. कुछ टीमें बस से भी आएंगी.
20 अक्टूबर को सबसे ज्यादा टीम पहुंचेगी रांची
टीमों के आगमन का सबसे व्यस्त दिन 20 अक्टूबर होगा. इस दिन कुल 13 टीमों के पहुंचने का कार्यक्रम है. इनमें 10 टीमें रांची रेलवे स्टेशन, एक टीम हटिया रेलवे स्टेशन और दो टीमें बस से पहुंचेंगी. वहीं, 19 अक्टूबर को सात और 21 अक्टूबर को पांच टीमों के आगमन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. बिहार और नागालैंड की टीमों का टिकट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है. इन दोनों टीमों के आगमन का अंतिम कार्यक्रम स्पष्ट होने के बाद कुल कार्यक्रम में बदलाव संभव है.
19 अक्टूबर को सात टीमों का आगमन
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के पहुंचने का सिलसिला 19 अक्टूबर से शुरू होगा. इस दिन कुल सात टीमें रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी. इनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की टीमें सुबह 5:05 बजे पहुंचेंगी. ओडिशा की टीम सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी. इसके बाद असम राइफल्स की टीम दोपहर 1:15 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. शाम को केरल और हरियाणा की टीमें 6:35 बजे पहुंचेंगी. वहीं, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीम रात 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इस दिन हटिया रेलवे स्टेशन पर किसी टीम के पहुंचने का कार्यक्रम नहीं है.
20 अक्टूबर को पहुंचेगी सबसे अधिक 13 टीमें
20 अक्टूबर प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों के आगमन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा. इस दिन कुल 13 टीमों के पहुंचने का कार्यक्रम है. इनमें 10 टीमें रांची रेलवे स्टेशन, एक टीम हटिया रेलवे स्टेशन और दो टीमें बस से पहुंचेंगी. रांची रेलवे स्टेशन पर सुबह 3:50 बजे मणिपुर की टीम पहुंचेगी. सुबह 4:45 बजे छत्तीसगढ़ की टीम आएगी.
जम्मू-कश्मीर की टीम सुबह 8 बजे पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 9:05 बजे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और उत्तर प्रदेश की टीमें पहुंचेंगी. सुबह 9:10 बजे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की टीम का आगमन निर्धारित है. दोपहर 1:15 बजे पश्चिम बंगाल की टीम पहुंचेगी. दोपहर 3:30 बजे उत्तराखंड और 3:40 बजे राजस्थान की टीम आएगी.
रात 10:55 बजे असम पुलिस की टीम रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. वहीं, महाराष्ट्र की टीम सुबह 4:45 बजे हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की टीमें भी बस से आएंगी. सीआईएसएफ की टीम के 20 अक्टूबर को बस से पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि सीआरपीएफ की टीम के लिए सुबह 10:50 बजे का समय निर्धारित किया गया है.
झारखंड सहित कुल 28 टीमें होंगी शामिल
15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम भी हिस्सा लेगी. उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड सहित कुल 28 टीमों के शामिल है. इनमें विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें शामिल हैं.अन्य टीमो में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू-कश्मीर और बिहार है. इसके अलावा आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय बलों की टीमें भी शामिल हैं.
432 सदस्यों की भागीदारी
प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी 28 टीमों की कुल संख्या 432 बताई गई है. इसमें खिलाड़ियों के साथ टीमों के अन्य सदस्य भी शामिल हैं. प्रतियोगिता के लिए जारी टीम विवरण में प्रत्येक दल के साथ बल की संख्या भी दर्ज है. राज्य और केंद्रीय बलों की भागीदारी के कारण यह आयोजन पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच तीरंदाजी कौशल के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा. अलग-अलग राज्यों की टीमें अपनी तैयारी और प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी.
डीजीपी तदाशा मिश्रा होंगी आयोजन की संरक्षक
प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गठित समिति में डीजीपी तदाशा मिश्रा को संरक्षक बनाया गया है. वहीं, अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक को अध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज को उपाध्यक्ष और पुलिस महानिरीक्षक अजय लिंडा को संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. आयोजन समिति में पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश और पुलिस अधिकारी प्रशांत सिंह को संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, रेल, वायरलेस, विशेष शाखा, अभियान, सीआईडी, झारखंड जगुआर, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा समेत विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.
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