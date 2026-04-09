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154.2 kmph: IPL 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग में एक युवा गेंदबाज चर्चा का विषय बना हुआ है. वह बुलेट जैसी तेज गेंदें फेंककर विरोधी बल्लेबाजों को चुनौती दे रहा है. 23 साल की उम्र में ही उसने IPL में अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है. वह गुजरात टाइटन्स के गेंदबाज अशोक शर्मा हैं. राजस्थान के खिलाफ हाल ही में हुए एक मैच में, उनकी फेंकी गई एक गेंद की रफ्तार 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. ऐसा करके, उन्होंने इस सीजन में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और कहां से आते हैं?

कौन हैं अशोक शर्मा?

23 साल के अशोक शर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं. वह घरेलू क्रिकेट में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं. 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी' उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई. इस टूर्नामेंट में अशोक ने 10 मैचों में 22 विकेट लिए. इसके साथ ही, वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना दम दिखाया और 7 मैचों में 13 विकेट लिए.

'नेट गेंदबाज' से 'स्पीड स्टार' तक का सफर!

अशोक को यह पहचान आसानी से नहीं मिली. वह पहले राजस्थान रॉयल्स टीम में 'नेट गेंदबाज' के तौर पर काम करते थे. 2022 की नीलामी में ही, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन, उन्हें मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला. इसी वजह से, अशोक शर्मा को दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ा. पिछले साल हुई मिनी-नीलामी के दौरान गुजरात की नजर उन पर पड़ी. घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर, गुजरात ने अशोक को 90 लाख रुपये में खरीदा.

गुजरात उन्हें इस सीजन पहले ही मैच से मैदान पर उतार दिया. उन्होंने पंजाब के खिलाफ मैच में अपना डेब्यू किया और 1 विकेट भी हासिल किया. इस दौरान, उन्होंने IPL में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई. अशोक शर्मा इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकी. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया को पीछे छोड़ दिया.