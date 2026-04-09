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154.2 kmph: IPL 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

IPL 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड गुजरात टाइटन्स के अशोक शर्मा के नाम है.

अशोक शर्मा
अशोक शर्मा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 5:28 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग में एक युवा गेंदबाज चर्चा का विषय बना हुआ है. वह बुलेट जैसी तेज गेंदें फेंककर विरोधी बल्लेबाजों को चुनौती दे रहा है. 23 साल की उम्र में ही उसने IPL में अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है. वह गुजरात टाइटन्स के गेंदबाज अशोक शर्मा हैं. राजस्थान के खिलाफ हाल ही में हुए एक मैच में, उनकी फेंकी गई एक गेंद की रफ्तार 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. ऐसा करके, उन्होंने इस सीजन में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और कहां से आते हैं?

कौन हैं अशोक शर्मा?
23 साल के अशोक शर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं. वह घरेलू क्रिकेट में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं. 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी' उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई. इस टूर्नामेंट में अशोक ने 10 मैचों में 22 विकेट लिए. इसके साथ ही, वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना दम दिखाया और 7 मैचों में 13 विकेट लिए.

'नेट गेंदबाज' से 'स्पीड स्टार' तक का सफर!
अशोक को यह पहचान आसानी से नहीं मिली. वह पहले राजस्थान रॉयल्स टीम में 'नेट गेंदबाज' के तौर पर काम करते थे. 2022 की नीलामी में ही, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन, उन्हें मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला. इसी वजह से, अशोक शर्मा को दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ा. पिछले साल हुई मिनी-नीलामी के दौरान गुजरात की नजर उन पर पड़ी. घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर, गुजरात ने अशोक को 90 लाख रुपये में खरीदा.

गुजरात उन्हें इस सीजन पहले ही मैच से मैदान पर उतार दिया. उन्होंने पंजाब के खिलाफ मैच में अपना डेब्यू किया और 1 विकेट भी हासिल किया. इस दौरान, उन्होंने IPL में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई. अशोक शर्मा इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकी. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया को पीछे छोड़ दिया.

IPL 2026 के 5 सबसे तेज गेंदबाज

अशोक शर्मा - गुजरात टाइटन्स - 154.2 (किमी/घंटा)

एनरिक नॉर्किया - लखनऊ सुपर जायंट्स - 150.9 (किमी/घंटा)

कार्तिक त्यागी - कोलकाता नाइट राइडर्स - 149.7 (किमी/घंटा)

कगिसो रबाडा - गुजरात टाइटन्स - 149.1 (किमी/घंटा)

जेमी ओवरटन - चेन्नई सुपर किंग्स - 145.6 (किमी/घंटा)

तीसरे भारतीय गेंदबाज
इसके अलावा अशोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले ही 150+ किमी/घंटा की रफ्तार हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए. इससे पहले, उमरान मलिक (2022) और मयंक यादव (2024) ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

IPL की सबसे तेज गेंद
IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शॉन टेट के नाम है. उन्होंने 2011 के सीजन में 157.71 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. उनके बाद गेराल्ड कोएत्जी (2024 में 157.4 किमी/घंटा) और लॉकी फर्ग्यूसन (2022 में 157.3 किमी/घंटा) का नंबर आता है. इस सूची में भारतीय तेज गेंदबाज क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. उमरान मलिक 157.00 किमी/घंटा (2022 में) के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि मयंक यादव 156.7 किमी/घंटा (2024 में) के साथ चौथे स्थान पर हैं. एनरिक नॉर्किया 156.20 किमी/घंटा (2020 में) के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

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