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हॉकी का 15 साल का 'वैभव सूर्यवंशी', हाथ लगा बड़ा मौका, राजस्थान से चयनित होने वाला अकेला 'चिराग'

चिराग सैनी का चयन अंडर-18 एशिया कप (जापान) के भारतीय राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया है.

Chirag Saini on the Hockey Field
हॉकी के मैदान पर चिराग सैनी (Courtesy - Chirag Saini)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 6:17 PM IST

5 Min Read
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अलवर: इन दिनों आईपीएल की देशभर में गूंज सुनाई पड़ रही है. इसमें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का वैभव चहुंओर दिखाई दे रहा है. ठीक इसी तरह अब अलवर के 15 वर्षीय चिराग सैनी हॉकी में अपना जलवा दिखाने को बेताब हैं. चिराग की प्रतिभा को देख चयनकर्ताओं ने उनका चयन अंडर-18 एशिया कप (जापान) के भारतीय राष्ट्रीय कैंप के लिए किया है. वे राजस्थान से चयनित होने वाले अकेले खिलाड़ी हैं. इस कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंडर–18 एशिया कप के लिए राष्ट्रीय टीम का चयन किया जाएगा. चिराग राष्ट्रीय हॉकी टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने को उत्सुक हैं. चिराग को पांच साल पहले अपने चाचा से हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली. छोटे से अंतराल में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और राष्ट्रीय स्तर की तैयारी शिविर में जगह बनाने में कामयाब रहे.

रोजाना 6 घंटे तक हॉकी की प्रैक्टिस: अलवर के होनहार हॉकी खिलाड़ी चिराग ने बताया कि करीब पांच साल पहले हॉकी खेलने की शुरुआत की. वह अपने चाचा के साथ हॉकी मैदान पर जाते थे. उनके चाचा हॉकी खेलते थे, इससे उसे भी हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली. बाद में वह रोजाना चाचा के साथ हॉकी खेलने की तैयारी करने लगा. शुरु में वह एक से दो घंटे मैदान में हॉकी की तैयारी करता था. उन्होंने बताया कि बाद में उसका स्कूल स्तर की टीम में चयन हुआ और वह स्कूली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लगा. चिराग ने बताया कि इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान हॉकी की तैयारी पर लगाया और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लक्ष्य तय किया और लगातार आगे बढ़ता गया. चिराग ने बताया कि अब वह रोजाना 6 घंटे तक हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं. चिराग ने हाल ही में 10वीं कक्षा पास की है.

हॉकी खिलाड़ी चिराग सैनी का सफर, देखें वीडियो (Courtesy - Chirag Saini)

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5 साल में कई प्रतियोगिताओं में दिखाई खेल प्रतिभा: चिराग ने अपने पांच साल के हॉकी करियर में कई नेशनल एवं स्टेट लेवल खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. उन्होंने बताया कि वह तीन बार स्टेट टूर्नामेंट, दो बार नेशनल स्कूल टूर्नामेंट एवं दो बार ओपन नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिहार राज्य में हुई अंडर–16 सब जूनियर कैटेगरी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया. इसी प्रतियोगिता के दौरान चिराग की खेल प्रतिभा पर चयनकर्ताओं की नजर पड़ी और उन्होंने चिराग का चयन अंडर-18 एशिया कप (जापान) के भारतीय राष्ट्रीय कैंप के लिए किया.

Chirag Saini during the match
चिराग सैनी मैच के दौरान (Courtesy - Chirag Saini)

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राष्ट्रीय कैंप में सिलेक्ट होना बड़ा मौका: चिराग ने बताया कि वह हॉकी में फारवर्ड पॉजिशन पर खेलते हैं और आक्रामक खेल उनके स्वभाव में है. चिराग के कोच मोरग्रेट हिंदुस्तानी ने बताया कि चिराग एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, जो अपनी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना मेहनत करता है. चिराग का कैंप में सिलेक्ट होना ऐसा अवसर है जिसमें वह अपनी मेहनत से अंडर 18 एशिया कप के राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना सके. उन्होंने बताया कि करीब 5 सालों से वह रोजाना मैदान पर मेहनत कर रहा है, जिसका उसे परिणाम मिला है.

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पिता करते हैं बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान: चिराग के पिता मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि उनके बेटे का चयन अंडर-18 एशिया कप (जापान) के भारतीय राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है, यह उनके लिए गौरव का पल है. चिराग की खेल प्रतिभा ने केवल अलवर का ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का नाम हॉकी के क्षेत्र में रोशन किया है. उन्होंने बताया कि हॉकी के प्रति लगन देख चिराग को सपोर्ट किया और अब उनका सपना चिराग के राष्ट्रीय स्तर की हाकी प्रतियोगिताओं में खेलते देखना है. मुकेश सैनी ने बताया कि वह अलवर में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान करते हैं.

Chirag Saini during the match
मैच के दौरान चिराग सैनी (Courtesy - Chirag Saini)

बेस्ट देने के लिए तैयार: चिराग ने बताया कि वह राष्ट्रीय कैंप के लिए पूरी तरह से तैयार है. सात दिवसीय कैंप भोपाल में आयोजित हो रहा है. इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी की है. चिराग ने बताया कि कैंप में वह अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वह भारतीय टीम में खेलने के लिए जगह बना सके. इस कैंप से सिलेक्ट होने वाली टीम टूर्नामेंट में भाग लेने जापान जाएगी.

एस्टोटर्फ की कमी खल रही: अलवर में अभी हाकी खेलने के लिए एस्टोटर्फ खेल मैदान नहीं है. हाकी की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को एस्टोटर्फ मैदान की कमी खलती रही है. क्रीड़ा परिषद के हॉकी कोच मोरग्रेट हिंदुस्तानी ने कहा कि अलवर में एस्टोटर्फ खेल मैदान की कमी के बाद भी यहां से हाकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. हालांकि पिछले दिनों अलवर सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर में हाकी खिलाड़ियों के लिए एस्टोटर्फ खेल मैदान तैयार कराने की घोषणा की है.

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15 YEAR OLD CHIRAG SAINI IN HOCKEY
U18 ASIA CUP NATIONAL CAMP PLAYERS
HOCKEY PLAYER CHIRAG SAINI

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