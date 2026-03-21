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15 साल की बल्‍लेबाज ने रचा इतिहास, T20I डेब्‍यू में जड़ा तूफानी शतक

फैनी उटागुशिमानिंदे ( ICC and @RwandaCricket )

हैदराबाद : क्रिकेट में आए दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुक्रवार को एक नया रिकॉर्ड बन गया. रवांडा की 15 साल की बल्लेबाज फैनी उटागुशिमानिंदे ने टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने लागोस के ताफावा बलेवा स्क्वायर क्रिकेट ओवल में नाइजीरिया इनविटेशनल महिला टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ यह सफलता हासिल की. फैनी ने महज 15 साल और 223 दिन की उम्र में युगांडा की प्रोस्कोविया अलाको का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अलाको ने 2019 में किगाली में माली के खिलाफ 16 साल और 233 दिन की उम्र में 116 रन बनाए थे. फैनी उटागुशिमानिंदे ने सिर्फ 65 गेंदों में 17 चौकों की मदद से 111 रन बनाए. हालांकि मेंस क्रिकेट में सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन के नाम है. उन्‍होंने 2022 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ 18 साल और 280 दिन की उम्र में शतक बनाया था. फैनी उटागुशिमानिंदे महिला टी20 इंटरनेशनल इतिहास में डेब्‍यू मैच में शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गईं हैं. उन्होंने विमंस टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू मैच में सबसे अधिक स्कोर के लिए करेन रोल्टन के नाबाद 96 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.