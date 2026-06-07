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TG20 लीग ऑक्शन: आज हैदराबाद में 1300 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा पर होगी सबकी नजर

TG20 लीग ऑक्शन ( EENADU )

TG20 League Auction: तेलंगाना के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा को सामने लाने के मकसद से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा शुरू की गई तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) एक अहम पड़ाव पर है. रविवार (7 जून) को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले ऑक्शन के दौरान आठ फ्रेंचाइजी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. मशहूर कमेंटेटर चारू शर्मा ऑक्शन का संचालन करेंगे. गौरतलब है कि तेलंगाना के अलग-अलग जिलों से 1300 क्रिकेटरों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है. हर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 20 क्रिकेटरों को चुन सकती है. यानी 1300 में से 160 खिलाड़ी इस लीग में सिलेक्ट होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचते हैं. ऑक्शन का सीधा प्रसारण हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. TG20 लीग ऑक्शन: आज हैदराबाद में 1300 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली (EENADU) हर टीम के पास 60 लाख रुपये का पर्स

एक फ्रैंचाइजी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 लाख रुपये खर्च कर सकती है. कम से कम खर्च 54 लाख रुपये है. खिलाड़ियों को आइकॉन, A+, A, B, C1 और C2 कैटेगरी में बांटा गया है.