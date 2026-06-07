TG20 लीग ऑक्शन: आज हैदराबाद में 1300 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा पर होगी सबकी नजर
TG20 League Teams: आठ फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 20 क्रिकेटरों को चुन सकती है.
Published : June 7, 2026 at 1:01 PM IST
TG20 League Auction: तेलंगाना के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा को सामने लाने के मकसद से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा शुरू की गई तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) एक अहम पड़ाव पर है.
रविवार (7 जून) को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले ऑक्शन के दौरान आठ फ्रेंचाइजी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. मशहूर कमेंटेटर चारू शर्मा ऑक्शन का संचालन करेंगे.
गौरतलब है कि तेलंगाना के अलग-अलग जिलों से 1300 क्रिकेटरों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है. हर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 20 क्रिकेटरों को चुन सकती है. यानी 1300 में से 160 खिलाड़ी इस लीग में सिलेक्ट होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचते हैं. ऑक्शन का सीधा प्रसारण हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा.
हर टीम के पास 60 लाख रुपये का पर्स
एक फ्रैंचाइजी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 लाख रुपये खर्च कर सकती है. कम से कम खर्च 54 लाख रुपये है. खिलाड़ियों को आइकॉन, A+, A, B, C1 और C2 कैटेगरी में बांटा गया है.
इन कैटेगरी की न्यूनतम कीमत क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 75,000 रुपये है. टीम इंडिया के खिलाड़ी, IPL में कम से कम 25 मैच खेलने वाले खिलाड़ी और हैदराबाद के लिए 70 या उससे ज्यादा घरेलू मैच खेलने वाले क्रिकेटर आइकॉन कैटेगरी में होंगे.
सिराज और तिलक पर सबकी होगी नजर
दूसरी कैटेगरी के खिलाड़ियों का फैसला उनके अनुभव के आधार पर किया गया है. हैदराबाद से टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा ऑक्शन में खास आकर्षण होंगे. फ्रेंचाइजी निश्चित रूप से उन्हें खरीदने के लिए कड़ी टक्कर देंगी. TG20 का पहला सीजन 21 जून से शुरू होगा. 21 दिन की इस लीग में 32 मैच खेले जाएंगे.
लीग की सबसे महंगी फ्रैंचाइजी
इस लीग में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें रामोजी ग्रुप की उषादय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 7.5 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा बोली लगाकर हैदराबाद की टीम खरीदी है. उन्होंने अपनी टीम का नाम ‘हैदराबाद ई-चैंपियंस’ रखा है.
तेलंगाना में हैदराबाद के महत्व को देखते हुए, इस लीग में शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम को लेकर फैंस में काफी दिलचस्पी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम में किस तरह के खिलाड़ी शामिल होते हैं.
TG20 में कुल 8 टीमें होंगी
- हैदराबाद ई-चैंपियंस
- प्रणव रंगारेड्डी राइजर्स,
- वारंगल वॉरियर्स,
- मेदक फाल्कन्स,
- अनुराग नलगोंडा नाइट्स,
- करीमनगर डायमंड्स,
- पालमुरु स्ट्राइकर्स
- अन्विता खम्मम एसेस