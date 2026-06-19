ETV Bharat / sports

12वीं राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप 2026: 2 गोल्ड समेत 10 मेडल जीतकर रचा इतिहास

रांची: 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं. इस उपलब्धि के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और रोलर स्केटिंग के क्षेत्र में नई पहचान बनाई.

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच झारखंड के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया. कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास और अनुशासन का परिचय देते हुए पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया. खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से खेल प्रेमियों और स्केटिंग जगत में उत्साह का माहौल है.

स्केटिंग करती महिला स्केटर्स (ईटीवी भारत)

झारखंड रोलर स्केटिंग संघ ने दी बधाई

झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की वर्षों की मेहनत, नियमित अभ्यास और उनके कोचों के मार्गदर्शन का परिणाम है. साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के माता-पिता की भूमिका की भी सराहना की, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका उत्साह बढ़ाया.

2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज झारखंड के नाम

एसोसिएशन के सचिव सुमित शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10 पदक जीतना झारखंड के लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने जिस समर्पण और जुनून के साथ प्रदर्शन किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा. 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतना उनकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है. झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है.