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राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप का आगाज, अंतर्राष्ट्रीय स्केटर्स को मिला 21-21 हजार का सम्मान

उद्घाटन समारोह के दौरान रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनीश और क्रिस को सम्मानित किया गया. दोनों खिलाड़ियों को 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि का चेक प्रदान किया गया. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले राष्ट्रीय चैंपियन रुद्रांश शर्मा को 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया.

उन्होंने स्केटिंग रिंक का विधिवत उद्घाटन करने के साथ प्रतियोगिता की पहली रेस को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप का औपचारिक आगाज किया. कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्केटर्स अनीश और क्रिस की विशेष उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही. दोनों खिलाड़ियों ने युवा स्केटर्स से संवाद कर उन्हें अनुशासन, निरंतर अभ्यास और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. खिलाड़ियों ने भी अपने आदर्श खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह और प्रेरणा प्राप्त की.

रांची: खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ. रांची के खेलगांव स्थित नवनिर्मित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड सरकार के खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने किया.

समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक रूप से शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया. अपने संबोधन में खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार खेल अवसंरचना के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि यह आधुनिक स्केटिंग रिंक झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.

उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का प्रभावी साधन भी हैे. राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. उद्घाटन के साथ ही विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों की प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी हो गई.

पहले दिन खिलाड़ियों ने ट्रैक पर अपनी गति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को रोमांचक बना दिया. इस अवसर पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों की बड़ी संख्या मौजूद रही. आयोजन समिति ने विश्वास जताया कि यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी और भारतीय रोलर स्केटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

आयोजकों ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल राष्ट्रीय स्तर का आयोजन नहीं, बल्कि झारखंड में खेल संस्कृति को मजबूत करने और नई प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. खेलगांव में विकसित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक भविष्य में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी केंद्र बन सकता है. चैंपियनशिप के दौरान देशभर के स्केटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय रैंकिंग का लाभ मिलेगा, जिससे उनके लिए भविष्य में बड़े मंचों तक पहुंचने के रास्ते खुलेंगे.

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