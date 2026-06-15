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रांची में 17 जून से शुरू होगी 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम

12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026, 17 से 21 जून तक रांची के खेलगांव रोलर स्केटिंग स्टेडियम में होगी.

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नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 3:22 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. 17 से 21 जून तक खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन (RSAJ) कर रहा है, जबकि इसका संचालन रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RSFI) के तत्वावधान में होगा.

देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं

पांच दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 1000 से अधिक स्केटर्स हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में 6-8 वर्ष, 8-10 वर्ष, 10-12 वर्ष, 12-15 वर्ष, 15-18 वर्ष तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता में क्वाड और इनलाइन दोनों वर्गों की ट्रैक एवं रोड रेस आयोजित की जाएंगी.

जानकारी देते झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव (Etv Bharat)

युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर

आयोजकों के अनुसार झारखंड से भी 13 जिलों के 127 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे. यह राज्य के युवा स्केटर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर होगा. प्रतियोगिता में देश के कई नामी और उभरते खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे मुकाबले का स्तर काफी ऊंचा रहने की उम्मीद है.

इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण यह भी होगा कि विश्व चैंपियन स्केटर अनीश राज और के. शर्मा प्रतियोगिता के दौरान मौजूद रहेंगे. उनका अनुभव और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी. खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उनसे मिलने और उनके खेल अनुभवों को जानने का अवसर भी मिलेगा.

यह स्टेडियम पूर्वी भारत का पहला स्केटिंग स्टेडियम है

रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम को लेकर भी खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों में उत्साह है. यह स्टेडियम पूर्वी भारत (ईस्ट जोन) का पहला स्केटिंग स्टेडियम बन कर तैयार हुआ है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह परिसर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयुक्त माना जा रहा है और आने वाले समय में झारखंड को स्केटिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड के लिए गौरव की बात है. देशभर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. यह आयोजन राज्य के स्केटिंग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हमें विश्वास है कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन से झारखंड की खेल पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगीः सुमित शर्मा- सचिव, झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन

आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों और दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, बल्कि झारखंड में स्केटिंग खेल के विकास को भी नई गति मिलेगी.

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